轻松应对 哈兰德：处理转会传言并不难

萨尔茨堡前锋厄林·哈兰德状态正佳，据报道他吸引了全欧洲俱乐部的兴趣。

厄林·哈兰德声称他并不觉得处理转会传闻有什么困难，转会传闻是伴随着他本赛季的出色进球状态而来的。

年轻的萨尔茨堡射手正在享受着一个精彩的赛季，他在5场欧冠比赛中打进8球，在14场奥地利甲级联赛中打进16球。

如果哈兰德在周二对利物浦的比赛中进球，届时萨尔茨堡将有可能击败卫冕冠军，他将成为首个在欧冠前六场比赛中进球的球员。

曼联已经和这名19岁的球员联系在一起，而多特蒙德、尤文图斯、皇家马德里、巴塞罗那和利物浦也对他感兴趣。

然而，哈兰德对这个赛季围绕着他的谣言并没有什么兴趣。

他在新闻发布会上说：“我只是专注于我的工作，踢足球，享受我每天做的事情，带着一个清晰的心态，活在当下，享受当下。”

“这是我关注的焦点，关注萨尔茨堡和作为球员的我。所以（处理转会传闻）一点也不难。我享受每一天，踢足球。”

在利物浦与萨尔茨堡的比赛前，当被问及对哈兰德的看法时，克洛普对哈兰德大加赞赏：“他19岁了，他是一个很好的前锋，所以你怎么防守他？尽量确保他没有得到很多球。他是个非常非常了不起的天才。”

“就像最好的前锋一样，你要试图从他们身上抢球。但他不是萨尔茨堡唯一的强力球员。”

在10月利物浦与萨尔茨堡的第一场比赛之前，克洛普同样称赞了哈兰德：“他是一名出色的球员：非常年轻，非常自信，非常迅速。他看起来思路清晰，专注于球场。他看起来是个不错的球员，现在处于最佳状态。”