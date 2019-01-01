轻描淡写 血洗皇马后西蒙尼保持克制

这位马竞主教练试图淡化球队周五在新泽西击败对手的比赛。

马德里竞技主帅迭戈·西蒙尼试图在周五对皇家马德里令人震惊的季前赛胜利后保持冷静。

周五，在新泽西，马德里竞技以7-3的比分羞辱了西甲劲敌皇家马德里后，在国际冠军杯上引发了热烈讨论。

迭戈·科斯塔在上半场上演帽子戏法，总共为马竞打入四球，马竞在上半场以5-0领先，而若昂·菲利克斯则打入了他从本菲卡加盟马竞以来的首粒进球。

马竞在大都会人寿体育场的表现令人震惊，但马竞主教练西蒙尼对比赛结果轻描淡写。

“我不急着做任何事情。”西蒙尼告诉记者：“我活在当下的现实中。这是一场精彩的比赛。我看到他们充满热情、乐观、激情。现在等待下一场轮换球员的比赛，然后再去西甲。”

西蒙尼补充说:“我不认为这场比赛是彼此之间潜力的真实体现。”西蒙尼的马竞上赛季在西甲联赛中排名第二，落后于巴塞罗那，领先于皇家马德里。

“我们为比赛做了充分的准备。看到了皇家马德里，我们在寻找可以伤害他们的地方。”西蒙尼说：“我们非常精确，在足球中这很重要。总有可以改进的地方。忽略记分牌，皇马以巨大的力量逼近我们。他们有机会。这必须调整，并试图增加天赋和努力。今天，所有重要的球队都有三四名有天赋的球员。”

葡萄牙球星菲利克斯的精彩表现表明，安托万·格里兹曼的时代已经结束。

在签下这名身价不菲的球员后，西蒙尼补充道:“我认为他最好是在前面踢球，有很多人在前面，这样他在比赛中就能制造伤害。当你拥有若昂的天赋和对进步的热情时，你可以在任何地方踢球。”