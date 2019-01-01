轻伤不下 维纳尔杜姆进入利物浦世俱杯名单

这名中场球员在周末对阵沃特福德的比赛中受伤，但仍随队出行，而德扬·洛夫伦将错过比赛。

尽管在周六战胜沃特福德的比赛中腿筋受伤，维纳尔杜姆还是将随利物浦出行参加世俱杯。

在主场安菲尔德2-0获胜的比赛中，这位中场球员在第59分钟一瘸一拐的下场，这让他能否参加卡塔尔的比赛变得扑朔迷离。

利物浦证实威纳尔杜姆遇到了肌肉问题，但是29岁的他仍然在周日作为20人名单中的一员随队飞去世俱杯决赛地点。

尤尔根·克洛普将在这场比赛中失去后卫德扬·洛夫伦，后者在冠军联赛对阵萨尔茨堡的比赛中肌肉受伤，目前正处于恢复中。

年轻的中场哈维·埃利奥特和前锋里安·布鲁斯特也从本月初公布的23人大名单中被裁掉了。

周三，利物浦将在多哈与墨西哥蒙特雷队展开半决赛。

队长兼中场球员乔丹·亨德森表示，这支欧洲冠军球队非常希望能够捧回奖杯。

“嗯，我们想去那里赢球。”亨德森在战胜沃特福德后告诉他的俱乐部网站。

“重要的比赛即将来临，所以我们必须好好恢复。周三有一场重要的比赛，希望我们能努力进入周末的决赛。”

红魔将在卡塔尔至少打两场比赛，还包括下周六的决赛或者三四名的决赛。

之后，他们将在节礼日前往排名第二的莱斯特，试图进一步巩固他们在英超联赛中的领先地位，并在主场对阵狼队的比赛后结束他们2019年的赛程。

1月2日，他们将先与谢菲尔德联队交手，然后在1月5日与埃弗顿的足总杯德比之后结束紧张的节日气氛。

随着一线队在多哈的比赛，红军将派出另一支球队参加周二对阵阿斯顿维拉的联赛杯的比赛。

利物浦俱乐部世俱杯阵容:

阿利森、罗纳根；范戴克、乔·戈麦斯、安迪·罗伯逊、亚历山大-阿诺德、尼克·威廉姆斯；维纳尔杜姆、詹姆斯·米尔纳、纳比·凯塔、柯蒂斯·琼斯、乔丹·亨德森、张伯伦，亚当·拉拉纳、沙奇里；菲尔米诺、马内、萨拉赫、奥利奇。