轮休？功臣贝尔缺席主场迎战奥萨苏纳大名单

这名威尔士国脚本赛季在白衣军团的表现令人印象深刻，但神秘的是他缺席了周三的比赛。

加雷斯·贝尔已经被排除在皇马周三与奥萨苏纳的西甲比赛的大名单之外。

齐达内的球队希望在周日战胜塞维利亚的基础上再上一层台阶，他们对对手的胜利可能足以让他们暂时登上积分榜榜首。

然而，他们将不得不失去贝尔，虽然经历了一个关于他未来的不确定的夏天，但他在本赛季有了一个良好的开端。

白衣军团主席弗洛伦蒂诺·佩雷斯终止了这名威尔士国脚转会中超江苏苏宁的计划，齐达内希望这名前锋继续前进。

然而，贝尔的反应令人印象深刻，这位前托特纳姆球星在2019-20赛季的四场西甲比赛中贡献了两个进球和一个助攻。

齐达内甚至在周二对阵奥萨苏纳的赛前新闻发布会上赞扬了贝尔的影响，称这位30岁的球员是“伟大的球员”。

“贝尔真的很专注，和其他人一样，”他说。“他想做得很好，他处在一个很好的时刻。他是一名重要的球员，他知道自己是一名伟大的球员。”

“他在我们进攻和防守的时候都帮助了我们，就像他在上一场比赛中所做的那样。当每个人都全力以赴时，我们就能做出伟大的事情。”

但贝尔将被迫在一旁观望，他缺席的确切原因仍是个谜。

马德里还没有发表一份声明表明他的缺席是否与健康有关，最合理的解释是这名前锋需要在周六与马德里竞技的德比战前休息。

如果事实证明是这样的话，那么他将是齐达内阵容中唯一一个晚上可以休息的一线队球员，而其他缺席的球员都已经被证实受伤。

左后卫马塞洛和门迪以及中场莫德里奇和伊斯科都在恢复的过程上。

阿森西奥和迪亚兹则还有着长期健康问题，因此得以让罗德里戈和费德·瓦尔韦德有机会上场。

皇家马德里对阵奥萨苏纳的大名单：库尔图瓦、阿雷奥拉、阿尔图布；卡瓦哈尔、奥德里奥佐拉、拉莫斯、瓦拉内、纳乔、米利唐；’克罗斯、卡塞米罗、瓦尔韦德、J罗；阿扎尔、卢卡斯·巴斯克斯、维尼休斯、罗德里戈、本泽马、约维奇。