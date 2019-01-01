转正有眉目？索帅：对曼联未来已有规划

索尔斯克亚透露，他对曼联的未来有清晰的规划，红魔将在未来几年里重返顶级球队行列，继续竞争联赛冠军。

北京时间2月8日，继成功续约卢克-肖和马夏尔后，英超曼联俱乐部在英格兰时间周五上午宣布，俱乐部与中后卫菲尔-琼斯完成续约，这名英格兰国脚将在老特拉福德继续效力至2023年。

临时主帅索尔斯克亚表示，续约这些球员是俱乐部释放的明显信号，他与曼联高层就俱乐部的未来已经有了清晰的规划。

“每一天我都感觉自己在帮助球队打下烙印，”索尔斯克亚说。“不过有时候球员的未来不是我能决定的。”

“这取决于球员们自己，他们是想留下来还是希望另谋出路，作为俱乐部我们也有自己的规划，我们必须考虑球队在短期和长期内的发展。”

“我对曼联在未来几年的发展有了一个大致的设想，我也一直将自己的构想分享给副主席伍德沃德和俱乐部。”

“这么多年以来，我一直追随并支持曼联，因此我对这家俱乐部的未来有非常清晰的设想。你们对于这里的球员可能有不同的看法，但实际上相比于我在这里效力时，这家俱乐部并没有偏离太多。”

索尔斯克亚担任曼联临时主帅以来，他带领球队在各项赛事中10场比赛取得9胜1平的战绩，保持不败。

在穆里尼奥执教曼联的尾声阶段，葡萄牙人曾表示曼联如果想赛季结束时进入前四是个梦想。但曼联现如今排名积分榜第五位，他们仅距离第四的切尔西2分。

索尔斯克亚目前已经成为曼联下个赛季正式主帅的最热门人选。