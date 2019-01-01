转会策略转变 索帅：我们不能过于依赖巨星引援

曼联临时主帅索尔斯克亚强调，俱乐部在转会市场上不能过于依赖巨星效应，更应该注重已有球员的成长。

北京时间2月9日，曼联临时主帅索尔斯克亚表示，他对红魔在未来几年内的发展已经有了构想，并且向俱乐部副总裁伍德沃德描述了自己的构想。

在谈到俱乐部的转会政策时，索尔斯克亚强调，曼联不需要投入大量资金引援明星球员，而应该挖掘现有阵容中球员的天赋，并对球队阵容进行合理补强。

“我觉得引援之前先得看看现有的阵容。如果现在阵中的每名球员都能把自己的能力提高一两成，那起到的效果就不是引入多少新援可比拟的了，”索尔斯克亚说。

“如果我们要引进球员，那么这些球员必须要能够适应球队，他们的性格要与球队相契合。所以这不单单是引进超级球星就能解决的，你不能指望买了巨星球员就能突然让球队大变样，然后球队就理所当然的回到争冠行列，这是不可能的。”

索尔斯克亚相信曼联目前的阵容组成已经比较合理，他希望球员们能够继续提高。

“我们球队的年龄分布比较合理，像博格巴（25岁）、林加德（26岁），他们已经具备一定的比赛经验，到了成熟稳重的阶段，能够稳定军心，真正起到领袖作用。”

“与此同时，我们还有像拉什福德、马夏尔这样更年轻一些的球员，他们潜力无限。所以无论是从球队阵容还是从俱乐部的长远规划角度来看，我们都具备多线争冠的实力。”