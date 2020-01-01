转会窗始终没有盼来桑乔 曼联本赛季将压力山大

这对曼联来说是一个灾难性的休赛期，他们将带着和上赛季一样的阵容进入新赛季。

在欧联杯半决赛被塞维利亚击败一个月后，曼联已经准备好开始新赛季。

这是一个匆忙的休赛期；两周的假期，两周的季前训练，还有一些国际比赛。

此外，队长哈利·马奎尔被捕，俱乐部天才梅森·格林伍德在冰岛违反防疫规定。

其他球队

现在，在与阿斯顿维拉的友谊赛中失利后，水晶宫将在周六晚上在老特拉福德等待曼联。

从积极的方面来说，曼联因为欧洲的比赛而推迟了赛季的开始，这意味着他们已经有机会关注他们的前四对手了。

切尔西在大洒金钱之后，已经被暗示要向利物浦挑战冠军。虽然没有令人信服的开局，但尤尔根·克洛普的球队还是赢得了一场胜利，而阿森纳在赢得了足总杯和社区盾杯之后又回到了之前的状态。

更不用说来势汹汹的曼城了，那么曼联该如何进入联赛最好的球队行列呢？

曼联在复赛后表现给了他们新的希望。在获得了第三名之后，人们相信在一个良好的转会窗口之后，曼联将处于一个挑战冠军的位置。

虽然曼联第三名的成绩令人印象深刻，但不能忘记的是他们落后冠军利物浦33分，落后第二名曼城15分。但是他们在赛季结束后的几周内有足够的进步来缩小差距吗？

他们通过从阿贾克斯签下范德贝克来增加阵容。3500万英镑的引援是笔不错的生意，他应该会在中场提供竞争，帮助保罗·博格巴和布鲁诺·费尔南德斯的施展才能。

但是这个赛季曼联没有得到主教练索尔斯克亚的优先转会目标——右边锋杰登·桑乔。

去年夏天的转会窗口关闭时，俱乐部没有得到最想要的布鲁诺·费尔南德斯，而前年穆里尼奥也没有得到心心念念的马奎尔。

索尔斯克亚不会像穆里尼奥那样因为没有得到他想要的人而做出同样的反应，但是挪威人仍然会担心这种情况。

桑乔有可能在10月5日转会截止日期前到达，但更有可能的是俱乐部将不得不接受一个替代人选。不管怎样，他们都必须开始谈判。现在，曼联的阵容和上赛季基本一样。

他们还没有成功清洗一个边缘球员；不出所料，长期合同和高工资被证明是一个绊脚石。即使是希望永久留在罗马的斯莫林，如果曼联不能和意甲俱乐部达成协议，他也面临着回到老特拉福德的可能性。

虽然他们的首发阵容看起来令人兴奋，但他们在深度上缺乏力量，板凳上也缺乏改变比赛的人。上个月在科隆负于塞维利亚的比赛中，索尔斯克亚一直等到第87分钟才做出改变，尽管他需要扳平比分的进球。

如果这是一个信号，董事会需要更多的球员，那么它得到了很少的反馈。执行副主席艾德·伍德沃德一直警告说，由于新冠肺炎大流行，目前这个时间段不会“一切照旧”。然而，如果没有最后一刻的交易，这个赛季可能会非常难熬。

如果曼联不能在10月5日前签下一名新球员，索尔斯克亚将不得不希望这个赛季他能避免任何重大伤病。博格巴在上个赛季缺席了很长一段时间，而马库斯·拉什福德也因为背部受伤缺席了数周。费尔南德斯在一月的到来带来了巨大的影响，并且帮助弥补了其他球员的缺阵，这三名球员将是曼联的关键。

曼联主帅还有另一个重要的决定，那就是谁是首发门将。亨德森在租借到谢菲尔德联后回到了俱乐部，德赫亚在上赛季犯下了很多令人瞩目的错误，现在他的压力越来越大。

亨德森相信他能把取代德赫亚的头号门将位置，并且在季前赛对维拉的友谊赛中给人留下深刻印象，但是索尔斯克亚仍然声称德赫亚是世界上最好的。

索尔斯克亚相信他的球员都很健康，而且还很年轻，不会精疲力竭，但这将体现教练的比赛管理能力。因为他需要确保球队在赛季之间几乎没有休息的情况下，能够很好地度过这个繁忙的赛季。

随着索尔斯克亚的重建进入第二年，曼联已经具备了成为一支有潜力挑战冠军的优秀球队的基础。他需要董事会更多的支持，当他们进入本赛季的第一场比赛时，这个赛季的成功取决于一些非常重要的决定。