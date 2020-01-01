转会流言四起 吉鲁：100%专注于切尔西的比赛
吉鲁说他仍然希望为切尔西“贡献一切”，并在赛季结束前在兰帕德的阵容中争取一个固定的位置，尽管他已经进入了合同的最后5个月。
吉鲁将在这个夏天成为自由球员，他还没有得到延长在斯坦福桥停留的机会。
这位33岁的老将不得不满足于在2019- 2020赛季的蓝军中扮演一个小角色，因为他的出场排名落后于塔米·亚伯拉罕和米奇·巴舒亚伊。
意大利豪门国际米兰在1月份的转会窗口中一直与吉鲁联系在一起，兰帕德公开承认俱乐部已经准备好批准他的离开，如果“所有的条款”都能被满足。
这名经验丰富的射手最终留在了球队，但是国际米兰希望在今年晚些时候能够恢复对他的兴趣，而拉齐奥据说已经提出了一份合同，希望能够得到他的签名。
然而，吉鲁强调，他目前仍然“百分之百专注于”他在切尔西的职责，他的目标是在2020年欧洲杯时在德尚的法国队中占有一席之地。
“我是一名切尔西球员，所以现在我需要向前看。”吉鲁告诉俱乐部官方网站。“我想为球队付出一切，我个人的目标是尽可能多地为我的国家踢欧洲杯。”
“现在，我100%的专注于切尔西的目标，我想要继续战斗来回到球队的名单和得分榜上。每一场比赛对我来说都是一个巨大的机会来表达我的愿望。”
吉鲁在周一切尔西对阵曼联的比赛中替补上场，在经过VAR复核后，他的一个进球被判越位无效。”
法国人很高兴自从11月以来第一次回到了球场上，但是对于蓝军在斯坦福桥0-2的失利的比赛中在后场的注意力不集中感到失望。
“在两个月没有上场之后，我在球场上感觉很好，充满了活力和决心，”吉鲁说。“我接到一个漂亮的传中后打进了一个漂亮的球，我试图留在马奎尔身后，但我越位了半只脚。
“这很令人沮丧，因为这本来可以改变比赛，但显然我们在两个进球上犯了两个错误，我们需要改进。”
尽管结果如此，切尔西仍然排在积分榜的第四位，但是热刺仅仅落后一分，而曼联现在三分分排在第七位。
兰帕德的球员们将在周六对阵热刺，吉鲁呼吁他的队友们“在一些细节上有所提高”，以确保获得欧冠联赛中最后的席位。
他补充道：“我们只需要在小细节上进行改进，因为只有这样你才能赢得或输掉重要的比赛。”现在我们需要加快步伐，改善这些微小的差距——因为它们在最高水平的比赛上看起来会严重。”
“这是一个艰难的结果，所以我们需要考虑一下，因为这是另一场重要比赛——我们将在周六对阵热刺。”