转会流言四起 吉鲁：100%专注于切尔西的比赛

这位法国前锋决心在今年夏天的欧洲杯前尽可能多地为蓝军做出贡献。

吉鲁说他仍然希望为切尔西“贡献一切”，并在赛季结束前在兰帕德的阵容中争取一个固定的位置，尽管他已经进入了合同的最后5个月。

吉鲁将在这个夏天成为自由球员，他还没有得到延长在斯坦福桥停留的机会。

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这位33岁的老将不得不满足于在2019- 2020赛季的蓝军中扮演一个小角色，因为他的出场排名落后于塔米·亚伯拉罕和米奇·巴舒亚伊。

意大利豪门国际米兰在1月份的转会窗口中一直与吉鲁联系在一起，兰帕德公开承认俱乐部已经准备好批准他的离开，如果“所有的条款”都能被满足。

这名经验丰富的射手最终留在了球队，但是国际米兰希望在今年晚些时候能够恢复对他的兴趣，而拉齐奥据说已经提出了一份合同，希望能够得到他的签名。

然而，吉鲁强调，他目前仍然“百分之百专注于”他在切尔西的职责，他的目标是在2020年欧洲杯时在德尚的法国队中占有一席之地。

“我是一名切尔西球员，所以现在我需要向前看。”吉鲁告诉俱乐部官方网站。“我想为球队付出一切，我个人的目标是尽可能多地为我的国家踢欧洲杯。”

“现在，我100%的专注于切尔西的目标，我想要继续战斗来回到球队的名单和得分榜上。每一场比赛对我来说都是一个巨大的机会来表达我的愿望。”

吉鲁在周一切尔西对阵曼联的比赛中替补上场，在经过VAR复核后，他的一个进球被判越位无效。”

法国人很高兴自从11月以来第一次回到了球场上，但是对于蓝军在斯坦福桥0-2的失利的比赛中在后场的注意力不集中感到失望。

“在两个月没有上场之后，我在球场上感觉很好，充满了活力和决心，”吉鲁说。“我接到一个漂亮的传中后打进了一个漂亮的球，我试图留在马奎尔身后，但我越位了半只脚。

“这很令人沮丧，因为这本来可以改变比赛，但显然我们在两个进球上犯了两个错误，我们需要改进。”

尽管结果如此，切尔西仍然排在积分榜的第四位，但是热刺仅仅落后一分，而曼联现在三分分排在第七位。

兰帕德的球员们将在周六对阵热刺，吉鲁呼吁他的队友们“在一些细节上有所提高”，以确保获得欧冠联赛中最后的席位。

他补充道：“我们只需要在小细节上进行改进，因为只有这样你才能赢得或输掉重要的比赛。”现在我们需要加快步伐，改善这些微小的差距——因为它们在最高水平的比赛上看起来会严重。”

“这是一个艰难的结果，所以我们需要考虑一下，因为这是另一场重要比赛——我们将在周六对阵热刺。”