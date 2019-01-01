转会枪手或尤文？纳瓦斯：我只关心在皇马的未来

皇马门将纳瓦斯表示，自己已经与俱乐部续约，并表示只有在得不到上场机会的情况下才会考虑离开。

自从库尔图瓦自切尔西加盟皇马后，纳瓦斯的上场时间被严重压缩。不过最近，比利时人因伤坐在了替补席，这让纳瓦斯能够重新进入首发阵容。同时，这位哥斯达黎加球星刚刚与俱乐部续约到了2021年，粉碎了之前转会尤文和阿森纳的传言。他自己也表示，近期内并没有离开皇马的打算。

在国家体育奖颁奖典礼上领到伊比利亚美洲社区杯时，纳瓦斯表示：“当我意识到自己不是俱乐部的首选门将时，我会离开。”

“能够首发是我一直以来的目标，不过这个决定由其他人来做，我们能做的是认真训练，在得到上场机会时好好表现。同时，你也要耐心等待自己机会的到来。我们并不清楚库尔图瓦的伤势进展如何，只有教练是最清楚的。”

“我百分百服从教练的指示——我们必须团结。”

对于自己眼下的计划，纳瓦斯补充说：“我认为自己将会留在这里很多年。”

“我一直为首发位置而奋斗，没人清楚未来是什么样，我只活在当下。这里是皇马，我也将会一如既往地全力以赴。”

本赛季对于所有皇马人来说都是考验。洛佩特吉已经离职，而索拉里的未来也尚不明朗。不过，纳瓦斯仍然表示，更衣室内部非常团结，所有人都在尽力让事情回归正轨。

“我们很好，我的队友们都相信彼此的能力。虽然结果不尽如人意，但大家一直都很团结。”

下一轮西甲联赛中，皇马将对阵皇家贝蒂斯，目前，他们暂列积分榜第五，与巴萨尚有10分的差距。