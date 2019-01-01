转会曼联马竞只是传闻 内雷斯与阿贾克斯续约

这位巴西边锋将继续留在阿姆斯特丹，上赛季他在球队的冠军联赛中表现出色。

大卫·内雷斯与阿贾克斯签订了一份新合同，结束了与曼联、马德里竞技和埃弗顿的转会传闻。

这位巴西边锋已经正式签署了一份新合同，合同将延续到2023年，比他之前的合同延长了一年，之前的合同将于2022年到期。

内雷斯在阿贾克斯的欧冠征程中声名鹊起，在半决赛输给热刺之前，这家荷兰俱乐部先后击败了皇家马德里和尤文图斯。

这位22岁的前锋在整个欧冠征战中出场15次，在对阵皇家马德里和尤文的淘汰赛中都有进球，并在小组赛阶段对阵比利时标准列日时攻入一球。

内雷斯最初是在2017年冬季转会期间从圣保罗转会到阿贾克斯的，并在那年2月首次代表俱乐部出场。

他已经为俱乐部出场101次，在阿姆斯特丹期间打入29球。

这名边锋在3月份接到了他在成年国家队的首次召唤，在小维尼休斯受伤后，他加入了巴西对巴拿马和捷克的友谊赛。

内雷斯在6月对阵洪都拉斯的友谊赛中打入了他在巴西的第一个进球，之后又代表桑巴军团在今年夏天巴西本土进行的的美洲杯上取得了胜利。

这位阿贾克斯球星在世界杯期间代表巴西出场两次，分别是对阵委内瑞拉和玻利维亚。

周二，阿贾克斯在第三轮资格赛第一回合以2-2战平PAOK后开启了他们2019-20赛季的欧冠征程。

哈基姆·齐耶赫和克拉斯-扬·亨特拉尔为阿贾克斯 取得了进球，内里斯替补上场了8分钟。

阿贾克斯有望在本赛季连续第二年获得荷甲联赛的冠军，尽管有几名关键球员的离开，但这家俱乐部仍有望稳居荷兰足球榜首。

队长德利赫特已经离开球队加盟了尤文图斯，中场核心弗兰基·德容也加盟了巴塞罗那。

卫冕之路将在周六开始，届时阿贾克斯将主场迎战埃曼，然后是欧冠与POAK的资格赛第二回合的比赛。