转会曼联？费迪南德：穆里尼奥不会放凯恩离开热刺

这位前曼联后卫很想在老特拉福德看到英格兰队队长，但他不确定这是否真的会发生。

根据里奥·费迪南德的说法，曼联对哈里·凯恩的转会计划可能会因为穆里尼奥拒绝放人而泡汤。

很长时间以来，凯恩一直被外界和老特拉福德联系在一起，而这位英格兰队长也被认为对这一转会很感兴趣。

他在新年的时候遭遇了腿筋伤病，不过现在已接近恢复训练，前曼联后卫费迪南德表示自己很欢迎凯恩来到曼彻斯特联。

其他球队

“我现在可以带走哈里·凯恩吗？”费迪南德在Instagram直播上表示。

“如果他身体健康并渴望离开，你可以100%带凯恩去曼联。他是一位顶级球员，是进球的保证，他能够保证你能在英超联赛中打入足够多的进球。”

“尽管如此，我从不认为热刺会放走哈里·凯恩。有穆里尼奥在，我不认为他会放凯恩去曼联。”

曼联对多特蒙德球星桑乔也很感兴趣，关于这位前锋在德甲的未来仍然有很多传闻。

“我希望桑乔能够加盟曼联，不过，这要看看我们能否得到他。他是一位伟大的球员，潜力巨大，还是一位英格兰国脚，他很聪明。我现在就想带他加盟曼联。”

与此同时，热刺和穆里尼奥也在寻找新援，以保证球队下赛季能在2019-20赛季的基础上更进一步。

有报道将他们与皇马边锋贝尔以及多特蒙德球星哈兰德联系在一起。然而，费迪南德认为热刺签下这两位球星的机会很渺茫。

“贝尔回到热刺？如果热刺能得到他，那就太好了，但我认为他们负担不起他的年薪，这就是问题所在。至于哈兰德，他不会去热刺，他已经在多特蒙德了，为什么要去热刺呢？”

穆里尼奥可能不愿意把自己手下的头牌送给老特拉福德的老东家，不过在球场之外，穆里尼奥却向我们展示了自己在面对新冠病毒疫情中无私的一面。

这位前切尔西、皇家马德里、国际米兰和波尔图的主教练近日自愿加入了慈善机构Age UK和社区组织Love Your door，为伦敦北部的老年居民打包和运送食物以及生活必需品，但可惜的是，他并没有在活动时带上口罩。