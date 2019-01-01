转会曼联热刺？ 范德贝克：这个夏天一切皆有可能

阿贾克斯中场并没有排除夏季转会的可能性，22岁的他是阿贾克斯众多球员中被问及未来的一员。

今年夏天，范德贝克并没有积极寻找离开阿贾克斯的机会，但是他㛑没有关闭转会大门，比如来自曼联和托特纳姆热刺的兴趣。

这位22岁的球员是荷甲冠军球队中的一员，他将在另这个转会窗口开启的情况下引发离队谈判。

这名曾代表阿贾克斯征战欧冠半决赛的球星，在帮助荷兰队进入国联决赛之前，潜在转会英超的可能一直在人们的讨论之中。

作为一个有很多潜力的球员，他的身价一直在上涨，但他仍然没有被锁定，并意识到外界围绕他未来的诸多猜测。

尽管如此，范德贝克并不愿意拖入2019- 2020赛季在哪里踢球的话题，在国家队0:1输给葡萄牙后，他说：“我的情况是我和阿贾克斯有一份合同，我真的很高兴。”

“你永远不知道未来会发生什么，但我对此无话可说。”

范德贝克在谈到阿贾克斯的队友德里赫特的潜在转会时同样谨慎，因为这位19岁的后卫与巴萨、尤文图斯和曼联等俱乐部有着密切的联系。

“我不知道。”当被问及他的队友可能会在哪里落脚时，他说。

“很多俱乐部都想买他，我想是因为他是个好球员，现在他必须自己选择。他必须去一个他自己感觉良好的地方。”

范德贝克补充了德利赫特和他自己在经历国联决赛的心痛之后将展现的性格：“是的，我知道，我认识他很长时间了，他的性格很好。”

“他是一个非常好的人，一个非常好的球员，他是一个很好的职业球员，他总是增加额外训练，他是一个非常好的人。”

无论接下来几周在克鲁伊夫球场发生什么，德容已经离开去了巴塞罗那，范德贝克对未来充满信心。

谈到由阿贾克斯组成的令人兴奋的阵容，他说:“你看到很多球员去到了另一个国家，另一个联赛，这在荷兰很正常，在荷兰联赛中，这样的情况屡有发生。”

谈起令人难忘的2018-19赛季，他补充道:“对俱乐部来说，这很美好。但对荷兰队来说也是如此。”

“两年前，也就是一年半前，情况很困难。我们已经证明我们有优秀的球员，一些年长的球员和一些年轻的球员。”

“我们有很好的组合，我认为这对荷兰足球有好处。”