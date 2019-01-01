转会大门打开 拉齐奥不强留米林科维奇

拉齐奥中场米林科维奇再次与转会联系在一起，如果他想离开，他现在在意甲的东家不会阻止他。

米林科维奇-萨维奇可能会在2019年完成一笔已经讨论了一段时间的转会，拉齐奥已经做了球员前往尤文图斯和巴黎圣日耳曼的准备。

在2017-18赛季中，塞尔维亚国脚的名字出现在了欧洲主要球队的雷达上。有人出价很高，但拉齐奥明确表示，他们无意与一名有着长期合同的球员分手。

米林科维奇-萨维奇在2018-19赛季的进球数从14个降低到7个，对他的兴趣也因此略有下降。然而，另一扇窗已经打开，据说这位24岁的球员又一次吸引了人们的目光，很明显，他在比赛中的潜力还有待进一步挖掘。

拉齐奥仍然希望从他的天赋中获益，但是俱乐部主席洛蒂托在等待另一个转会窗截止日期的到来时没有排除任何可能性。

“米林科维奇-萨维奇?在拉齐奥，我们只留下那些想留在俱乐部的球员。”洛蒂托告诉米兰体育报：“如果球员表达了探索新冒险的意愿，我们不会反对他。”

据说巴黎圣日耳曼在追逐米林科维奇-萨维奇的过程中处于领先地位，因为他们正在寻求中场的进一步增援。法甲冠军拥有足够的资金来完成这笔交易。

然而，有人警告称，如果他们有意提出正式报价，就需要花大价钱。拉齐奥不会降低他们对这名球员的报价，这名球员在过去的一段时间里已经引发了1亿欧元(8800万英镑/ 1.12亿美元)的转会传闻。

洛蒂托补充说:“我们能以什么代价让他离开呢?谈判不是在报纸上进行的。我只能说他是联赛中最好的中场球员。”

尤文图斯已经在这个夏天从阿森纳以自由球员的身份引进了阿隆·拉姆塞。然而，他们正在探索其他可能的选择。毛里齐奥·萨里已经接过意甲冠军的帅印，并且已经与米林科维奇-萨维奇和前斑马军团最受欢迎的球员保罗·博格巴联系在一起，后者暗示即将离开曼联。