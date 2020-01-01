转会国米？比达尔威胁若出场时间不够将另寻出路

这名智利队球员承认，如果他依旧无法在诺坎普获得足够机会的话，他“将不得不寻找别的出路”。

阿图罗·比达尔暗示他对转会国米很感兴趣，因为他想和孔蒂再续前缘，同时他也承认他在巴塞罗那并不总是“觉得自己很重要”。

2018年夏天，巴萨花费2700万英镑将比达尔从拜仁带到了诺坎普球场，这一决定让人惊讶不已。毕竟比达尔一直以来更像是中场的防守者，他的抢断和领导能力比控球能力更出名。

然而，这位33岁的球员在赢得冠军方面的经验方面确实符合巴萨的形象，在帮助拜仁获得三次德甲冠军之前，他在尤文图斯获得了四次意甲冠军。

其他球队

在诺坎普的第一个完整赛季中，这位智利国脚将自己的冠军头衔扩大到8个，平息了一些质疑他的人的声音，并且在本赛季帮助塞蒂恩的球队重新占据了西甲榜首的位置。

比达尔与国际米兰的现有合同只剩一年。当夏天转会市场重新开放时，他可能会转会到国际米兰。

这位经验丰富的中场球员本赛季在巴萨的首发阵容中进进出出，他承认如果这种状况在接下来的几周内没有改变的话，他可能不得不重新评估自己的职业生涯。

比达尔在本周末西甲回归前告诉《El Periodico》:“我们还要踢两个月的比赛。在这里我很开心，我有优秀的队友，但我想感觉自己对俱乐部而言很重要。否则，我将不得不寻找其他途径来继续我的职业生涯。”

“我喜欢上场踢球，我不是说所有的比赛都要如此，但是我想在最困难和最重要的冠军争夺战中登场。”

在谈到孔蒂执教的国际米兰对他的兴趣时，智利人表示:“我们的关系很好，他知道我是一位胜利者，他可以信任我。这就是我想要的。”

“无论是在体育场还是在街上，人们都让我感受到被笔，尽管媒体总是谈论巴萨的DNA。”

尽管他的未来仍然悬而未决，比达尔仍然坚持他会帮助巴萨卫冕联赛冠军，而他们将在周六对阵马洛卡。

他表示:“我们在联赛中处于领先地位，我们所拥有的是一个明确的目标，所以我们不需要考虑其他任何事情。我们必须成为冠军，这才是最重要的。”