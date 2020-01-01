转会利物浦不容易 东大王试图说服维尔纳留队
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蒂莫·维尔纳被警告说，他会发现在利物浦队中会很难成为具有吸引力的明星，而莱比锡主帅朱利安·纳格尔斯曼希望这名多产的球员能够留下来。
这名高评价的德国国脚再次引发了转会传闻。
对于维尔纳来说，转会传闻并不新鲜，这位23岁的球员已经成为欧洲足坛最令人兴奋的前锋之一。
他毫不掩饰自己在某个阶段想要与一家精英俱乐部合作的野心，最近也谈到了与英超领头羊利物浦的合作。
维尔纳说：“我知道利物浦是目前世界上最好的球队。”
“当你和转的球队联系在一起时，我感到非常自豪。”
“我很高兴，但我知道利物浦有很多优秀的球员，我必须提高自己，学习更多的东西来达到这个水平。”
虽然莱比锡的人可以理解为什么维尔纳已经有了一些想法，但纳格尔斯曼敦促他的宝贵资产仔细权衡他的选择。
他告诉《体育画报》：“对维尔纳来说，在利物浦踢球比在莱比锡更难。”
“他不会得到他在这里头几年的地位，我也告诉他。
“孩子们看到了我们的发展和潜力。我们不会让任何帮助我们的人毫无防备。”
沃纳并不是莱比锡唯一一位吸引众人目光的明星。
德甲冠军争夺者的希望在于他们有很多急需的人才，而纳格尔斯曼意识到他面临着留住关键球员的战斗。
阿森纳和巴塞罗那都被认为对有前途的后卫达约特·乌帕梅卡诺很感兴趣，而卢卡斯·克洛斯特曼也被认为是在某个阶段的让豪门俱乐部竞争的高价目标。
纳格尔斯曼补充道：“这对我来说并不奇怪。我们还不能计划每年都成为冠军。”
“只要我们引进年轻球员，他们想和我们一起迈出下一步，一旦他们和我们一起成功了，并且发展得比我们快，他们就会加入更大的俱乐部，这很正常。”
“至少我们得到了不错的回报，我们可以再次进行投资。”