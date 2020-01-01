转会利物浦不容易 东大王试图说服维尔纳留队

德国前锋的现任教练希望他能成为这支竞争德甲联赛冠军球队的主力，并最终说服这位高产的球星留在队内。

蒂莫·维尔纳被警告说，他会发现在利物浦队中会很难成为具有吸引力的明星，而莱比锡主帅朱利安·纳格尔斯曼希望这名多产的球员能够留下来。

这名高评价的德国国脚再次引发了转会传闻。

其他球队

对于维尔纳来说，转会传闻并不新鲜，这位23岁的球员已经成为欧洲足坛最令人兴奋的前锋之一。

他毫不掩饰自己在某个阶段想要与一家精英俱乐部合作的野心，最近也谈到了与英超领头羊利物浦的合作。

维尔纳说：“我知道利物浦是目前世界上最好的球队。”

“当你和转的球队联系在一起时，我感到非常自豪。”

“我很高兴，但我知道利物浦有很多优秀的球员，我必须提高自己，学习更多的东西来达到这个水平。”

虽然莱比锡的人可以理解为什么维尔纳已经有了一些想法，但纳格尔斯曼敦促他的宝贵资产仔细权衡他的选择。

他告诉《体育画报》：“对维尔纳来说，在利物浦踢球比在莱比锡更难。”

“他不会得到他在这里头几年的地位，我也告诉他。

“孩子们看到了我们的发展和潜力。我们不会让任何帮助我们的人毫无防备。”

沃纳并不是莱比锡唯一一位吸引众人目光的明星。

德甲冠军争夺者的希望在于他们有很多急需的人才，而纳格尔斯曼意识到他面临着留住关键球员的战斗。

阿森纳和巴塞罗那都被认为对有前途的后卫达约特·乌帕梅卡诺很感兴趣，而卢卡斯·克洛斯特曼也被认为是在某个阶段的让豪门俱乐部竞争的高价目标。

纳格尔斯曼补充道：“这对我来说并不奇怪。我们还不能计划每年都成为冠军。”

“只要我们引进年轻球员，他们想和我们一起迈出下一步，一旦他们和我们一起成功了，并且发展得比我们快，他们就会加入更大的俱乐部，这很正常。”

“至少我们得到了不错的回报，我们可以再次进行投资。”