转会全部完成 拜仁无意埃姆雷·詹

在球员转会市场活跃了几天之后，德甲冠军对这位德国中场并不感兴趣。

拜仁慕尼黑并没有追逐尤文图斯中场埃姆雷·詹，他们将在租借库蒂尼奥之后结束他们的转会市场活动。

据报道，詹希望离开尤文图斯，尤文主教练毛里齐奥·萨里怀疑他是否会在这个赛季的都灵发挥领导作用。

但是够力足球和Spox的消息称德甲冠军对这名德国国脚不感兴趣，人们认为他想为自己在尤文图斯的位置而战。

随着克罗地亚边锋佩里西奇上周从国际米兰加盟，巴塞罗那球星库蒂尼奥准备签约，年轻天才米克尔·屈桑斯从门兴格拉德巴赫转会而来，俱乐部似乎重新储备了新的天才。今夏里贝里、罗本、哈梅斯·罗德里格斯、马茨·胡梅尔斯和拉菲尼亚等主力球员纷纷离开。

现在，拜仁主席乌利·赫内斯暗示俱乐部已经完成了他们的球员转会业务，在夏天签下了这批球员。

“我们的阵容已经完成，我们不打算做任何其他的改变，”赫内斯告诉德国天空体育。

詹于2012年在拜仁开始了他的职业生涯，现在他面临着一场进入尤文图斯中场的战斗，他面临着来自拉比奥、皮亚尼奇、拉姆塞、萨米·赫迪拉、本坦库尔和布莱斯·马图伊迪的竞争。

在最近尤文对马德里竞技和特列斯蒂纳的两场友谊赛中，他都是替补上场的。

前俱乐部中坚人物泽·罗伯托相信，一旦27岁的库蒂尼奥转会德国，拜仁将会看到他最好的一面，并重新找回他在利物浦时的辉煌状态。

库蒂尼奥上赛季只在西甲为加泰罗尼亚人打入了5个进球，这个数字远远低于他在利物浦2016-17赛季的联赛中打入的13个进球。

拜仁希望在8月24日与沙尔克的德甲联赛中重新振作起来，此前他们在首轮以2:2战平柏林赫塔。

与此同时，尤文图斯将在8月24日客场挑战帕尔马，开启他们的国内征程。