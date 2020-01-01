转会传闻继续发酵 妹子尚未与其他俱乐部进行接触

这位阿根廷巨星的现有合同即将在明夏到期，但是目前并没有进行任何关于转会的谈判。

莱昂内尔·梅西仍然是巴萨转会传闻的主题，尽管“假新闻”制造了诸多噪音，但根据够力足球的了解，这位阿根廷巨星目前还没有与任何其他俱乐部接触。

这位六次金球奖得主曾在夏天想要跳出合同，不过最终在接受够力足球的独家专访时，阿根廷人承认由于不想与巴萨对簿公堂，自己将继续履行现有合同。

不过梅西的现有合同将在明夏正式到期，这意味着他可以在一月份与其他感兴趣的球队自由接触，其中就包括曼城和巴黎圣日尔曼这类资金充沛的新晋豪门。

其他球队

尽管梅西和他的经纪人急切地指出现在不是讨论这些事情的时候，目前巴萨的主要任务在寻找2020-21赛季的正确道路。

33岁的父亲兼经纪人豪尔赫现阶段不会与任何潜在追求者进行谈判。

就目前而言，耐心是梅西阵营方面的首要任务。

在为巴萨奉献自己的最佳状态时，球员希望避免受到任何干扰，尤其是从目前的情况来看，自己并不需要急于决定他的未来。

他将在明年1月自由地与西班牙以外的有兴趣的俱乐部进行对话，然后在2021年夏天正式恢复自由身。

加泰罗尼亚豪门的许多人已经表达了他们希望看到这位俱乐部传奇尽快与俱乐部进行续约谈判，这被认为是俱乐部至关重要的一件事，他们不想放走俱乐部有史以来最伟大的球星？

巴萨将于1月24日举行最新一轮的主席选举，董事会的权力即将易手。

任何新上任的主席，或者可能回归的前高层，都急切地想知道在自己掌控俱乐部后，梅西究竟是选择留下还是离开。

然而，够力足球已经了解到主席候选人和诺坎普的护身符兼队长之间并没有进行任何联系。

在梅西本赛季开局不甚顺利的情况下，这位南美巨星在新的一年会做出怎样的决定和拿出怎样的表现还有待观察。

从目前的情况来看，梅西的真正打算只有在正式宣布后才会明朗。

他最后一次公开谈论他的计划是在9月份够力足球对他的独家专访中，当时梅西透露，他将继续履行合同，避免与巴萨发生任何法律纠纷。

在此之前，他一直渴望开启职业生涯的新篇章，但他的立场可能在那之后发生了改变，因为他仍然是人们激烈猜测的转会市场上的香饽饽。