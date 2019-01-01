转会传闻再度发酵 莱昂那多表扬内马尔努力和欲望

在上周末法国冠军4-0大胜圣艾蒂安后，俱乐部的体育主管被问及了有关队中一位巴西球员的问题。

人们一直在猜测内马尔可能会离开法甲冠军球队，但巴黎圣日耳曼体育主管莱昂纳多赞扬了这名球员的欲望。

内马尔在之前的转会窗口期间非常渴望离开巴黎圣日耳曼，然而他并没能回到巴塞罗那。

在一月转会窗口开启之前，巴黎圣日耳曼的这位超级球星在巴黎的未来仍然存在疑问

在周日法甲4-0大胜圣艾蒂安的比赛中，巴西国脚内马尔在下半场送出了2次助攻并错过了一个点球。赛后，莱昂纳多被问及了内马尔的情况。

莱昂纳多在接受记者采访时说:“我认为内马尔在各方面都做了很多努力，他的精神状态也很好。”

“我认为我们所经历的一切是真实的，它发生在不久之前，但我看到他付出了很多努力。”

“这个体系也迫使他回来，同样的还有姆巴佩、伊卡尔迪、卡瓦尼、巴勃罗·萨拉比亚和迪玛利亚……他们让自己变得更有价值，而我们也必须在这两者之间保持平衡。”

“回到内马尔，他还有很多事情要做，但我看到他很想让自己上场。

随着转会市场在两周后重新开放，巴黎圣日耳曼已经和尤文图斯的弃儿埃姆雷·詹联系在一起，他可能会和莱安德罗·帕雷德斯交换位置。

随着猜测的加剧，莱昂纳多已经敦促记者不要就转会问题去打扰图赫尔。

“我想请你们不要问教练关于转会窗口的问题，”他说。“转会窗口是俱乐部的问题。我在足球领域已经有很长一段时间了，我知道教练、主席、传播总监的角色是有限的，每个人都有自己的职责。”

“你必须停止去问教练这些问题，让他一个人呆着，和他谈谈球队的战术方面的问题。转会窗口是一个机会问题。对我来说，这个群体是完整的。”

“同样积极的是，我们让两个年轻的球员阿乌奇切和库阿西在法甲上踢球了，这很好。此外，我认为这两名球员将会用他们的能力来补充球队的人员储备。”

巴黎圣日耳曼的下一站将是在周三法甲16强对勒芒的比赛，再三天之后他们将在王子公园迎来亚眠。