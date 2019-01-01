转会传闻不为所动 坎特表忠心：愿在切尔西终老

这位法国国脚同时表示，他并不想在英超以外体验联赛生活。

坎特说他可能会选择在切尔西结束自己的职业生涯，没有在其他联赛踢球的野心。

随着皇家马德里和尤文图斯与坎特联系在一起，蓝军球迷无疑会很高兴听到这位28岁的球员正在享受他在英超的时光。

这位法国国脚上赛季在前主教练萨里手下被滥用,但今年他一直享受自己在兰帕德——尽管健康问题和队友的良好状态限制他在联赛和冠军联赛只出场了6次。

“当然(我可以在切尔西结束我的职业生涯)，”坎特在采访时说。

“今天我和切尔西一直待到2023年。所以，在我的脑海里，我希望在2023年之前继续在切尔西度过美好的赛季。”

当被问及他是否会在另一个联赛踢球时，坎特的回答很简单：“不，不会。”

当然，当坎特在职业生涯末期挂靴时，他将会回忆起英超联赛的美好时光。

除了马赫雷斯和瓦尔迪，他可以说是2015-16赛季莱斯特队历史上夺冠的关键球员，同样的说法也可以在接下来的切尔西赛季中被重复。

据报道，在2015年从卡昂转会到莱斯特之前，坎特曾有机会留在自己的祖国加盟马赛，但这位出生于巴黎的中场球员说他并不后悔。

“当然不是，”他说。“当我来到切尔西之前，我在莱斯特，我刚刚在一家俱乐部赢得了我的第一个冠军。”

“今天在切尔西，我度过了美好的三年，赢得了冠军。我认为这是一个帮助了我很多的俱乐部，我希望我能赢得更多的冠军。在莱斯特的那一年很精彩，我一点也不后悔(没有加盟马赛)。”

随着科瓦西奇在他的切尔西职业生涯中享受着最好的状态，鲁本·洛弗图斯-奇克也即将伤愈归队，坎特将面临一场位置上的争夺战。