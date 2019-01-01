身体要紧 马拉多纳因健康原因离开执教岗位

迭戈·马拉多纳离开多拉多斯，结束了他在墨西哥乙级球队不到一年的执教生涯。

迭戈·马拉多纳离开多拉多斯，结束了他在墨西哥乙级球队不到一年的执教生涯。

由于阿根廷传奇球星马拉多纳将在不久的将来接受肩部和膝盖的手术，他决定辞去目前的职务，专注于自己的健康。

马拉多纳于2018年9月执掌多拉多斯，并两次带领球队进入争冠附加赛。多拉多斯两次都输给了圣路易斯竞技，而后者也因此获得升级。

最近几周，马拉多纳在俱乐部的未来受到了质疑，他的合同将于6月到期，但主教练表示他愿意留在俱乐部。

马拉多纳表示，他能否留下取决于球队老板豪尔赫·阿尔贝托·汉克能否给他钱花，以及球队能否给他腾出一些他不想要的球员。

然而，马拉多纳现在将因其他原因离开，因为他希望能完全恢复健康。

马拉多纳最著名的执教经历来自阿根廷，他从2008年至2010年执掌阿根廷国家队。在他的任期内，阿根廷队进入了2010年世界杯的四分之一决赛，不久他就辞职了。

这位前那不勒斯前锋最近表示，他相信自己可以成为让曼联重返辉煌的人，但他补充说，他不喜欢保罗·博格巴的踢球风格。

马拉多纳被广泛认为是足球史上最出色的球员之一，在那不勒斯仍被尊为神。最近，他成为了一部纪录片的主角，这部纪录片将于6月14日在各大影院上映。