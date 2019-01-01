身体状况不稳定 克洛普希望凯塔伤情不严重

这位利物浦中场在周三对阵阿森纳的联赛杯比赛中被迫离场。

利物浦主帅克洛普表示，他希望纳比·凯塔的伤势“没有那么严重”，因为他在周三与阿森纳的联赛杯比赛中被迫下场。

红军在安菲尔德以惊人的方式击败枪手，在90分钟内以5-5战平阿森纳，随后赢得点球大战。然而，凯塔的受伤让这场比赛的胜利有些失色，这位中场球员在第54分钟的时候因为脚下打滑和明显的碰撞而被迫下场。替换他出场的是柯蒂斯·琼斯，他打进了决定性的第五粒点球，为利物浦锁定胜局。

克洛普希望凯塔的受伤不会让他错过太多比赛时间，尤其是考虑到接下来几周的赛程安排。

“如果纳比的伤势没有那么严重，我希望如此，那么这是一个近乎完美的夜晚。”克洛普在比赛结束后对俱乐部官方网站说：“他觉得有点（难受）。我看到了，他在传丢球时滑倒了。他摔倒了，后来我看到他一瘸一拐的，所以我们才这么做。”

凯塔在2018年夏天从莱比锡加盟红军后，在利物浦经历了一段起伏。这位几内亚国脚上个赛季出场33次，但是这个赛季只有6次，只有·次出现在英超联赛。

联赛领头羊利物浦将在周六作客阿斯顿维拉，他们希望保持他们的英超不败纪录。之后，焦点将转向欧冠，卫冕冠军将在主场迎战比利时的亨克。