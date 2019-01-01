踢英冠实属浪费 前红军中场受英超多队追捧

乔·阿伦承认他的俱乐部的未来仍然不确定，因为他所在的斯托克城在英冠中战绩糟糕。

上个赛季，在英超联赛连续征战10个赛季之后，斯托克城惨遭降级。

为了在降级后的第一年能马上重返英超，斯托克城决定留住他们的核心球员，同时他们也花了大量的钱把汤姆·因斯、萨姆·克鲁卡斯、詹姆斯·麦克莱恩和奥赫纳卡罗·埃特博带到bet365球场。

威尔士国脚乔·阿伦将自己的未来托付给了陶工，在他们去年降级后，他与这家俱乐部签署了一份为期四年的新合同。

但是在经历了一个激烈的赛季后，斯托克城目前排在英冠积分榜的第16位，阿伦和英格兰国门杰克·巴特兰都有可能会出现在转会窗口中。

阿伦承认他不知道他在俱乐部的未来会是什么样子：“谁知道呢?我不知道今年夏天会发生什么。我们只能等着看夏天会给大家带来什么。老实说，接下来的两场比赛是关键，我想关键是和俱乐部谈谈，看看我现在所处的位置。我认为人们对每个人都有很多期待。对我来说，谈得更远是很困难的，我要和俱乐部谈谈，看看现在是什么样子，然后再继续。”

这名29岁的球员已经和包括西汉姆和沃特福德在内的几家俱乐部联系在一起。阿伦将在五月底与威尔士在葡萄牙进行集训，吉格斯的球队将在六月迎来2020年欧洲杯预选赛对阵克罗地亚和匈牙利的比赛。