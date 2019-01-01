踢满全场毫无建树 萨里将与C罗讨论膝伤问题

毛里齐奥·萨里打算和尤文图斯球星克里斯蒂亚诺·罗纳尔多讨论膝伤的问题。

克里斯蒂亚诺·罗纳尔多继续为膝伤所困扰，尤文图斯主教练毛里齐奥·萨里说他将和他的明星前锋讨论伤病问题。

在错过了周末在意甲客场战胜亚特兰大的比赛后，C·罗纳尔多回到了尤文，参加了周二在主场1-0战胜马德里竞技的欧洲冠军联赛。

这名葡萄牙国脚看起来有些挣扎，保罗·迪巴拉的漂亮任意球确保了斑马军团提前一轮以D组第一出线。

C·罗纳尔多在国际比赛日之前的两场联赛中都被替换下场，而萨里认为34岁的C·罗纳尔多必须要保持健康。

“我还没有告诉他关于他膝盖的疼痛。”在C·罗纳尔多踢完90分钟后，萨里告诉意大利天空体育：“但是他看起来状态很好，因为在最后阶段他在后面紧追不舍，努力战斗，帮助防守。”

“迪巴拉是世界级的，他在一个非常积极的时期，所以现在他为比赛带来不同。”

虽然尤文在又一场胜利中保持了他们的势头，但是萨里对他们在对马竞比赛中的表现感到失望。

“我们今晚消耗了很多能量，这在欧冠比赛中是不可避免的。”他补充道。“我认为我们做得很好，但是就像周末对亚特兰大的比赛一样，我们必须非常努力才能取得胜利。”

“最重要的是，上半场很精彩，我们在此基础上更进一步。在意甲，我们更倾向于努力快速传递。也许我们在欧洲冠军联赛中有更多的动力，但那是一个错误，因为我们必须在每一场比赛中都踢这种风格的足球。”

“我在下半场很生气，因为我们很轻易地把球送出去了。我的感觉是，就像亚特兰大一样，我们让他们传中太多。也许我们需要提高传球的强度，在更大范围内封堵这些传中和传球。”

尤文图斯将在周日的意甲联赛中主场迎战萨索洛。