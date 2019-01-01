踢出身价 蒂特：巴西感受到法比尼奥的自信

教练说这位利物浦中场给球队带来了不同的氛围。

根据主教练蒂特的说法，巴西可以感受到利物浦中场法比尼奥给球队带来的自信。

法比尼奥在周五0-1输给阿根廷的比赛中替补出场，这是他第11次代表巴西国家队出场。

这位利物浦中场在最近对阵曼城的比赛中打进了一记世界波，帮助利物浦进一步扩大了夺冠的希望。

蒂特说，凭借这个进球和最近几周出色的防守表现，这名26岁的球员为巴西队增添了很多东西。

“法比尼奥建立了一个积极的增长。他一直踢得很好，”他在新闻发布会上说：“他给巴西国家队带来了信心。以一种自然的方式，我们能感觉到它。你不只能看到它，你还可以感觉到它。法比尼奥在国家队的角色和平常在利物浦一样。”

自从7月份举起美洲杯以来，巴西就没有赢过一场比赛，这给他们的主帅带来了一些压力。

在输给阿根廷后，里瓦尔多批评了这一点，巴西人对给予卢卡斯·帕奎塔10号球衣的决定感到不满。

然而，他并没有对里瓦尔多进行反击，而是表达了对这位前巴塞罗那球星的尊重。

“我尊重意见，但我不会就它们发表意见。我学会了尊重他们。”他说：“我对里瓦尔多也有非常明确的看法。他是一名出色的球员，我脑海中浮现的画面是他在巴塞罗那用胸部停球后射门得分。那是世界上最美丽的东西。这就是我的意见。”