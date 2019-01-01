踌躇满志 索斯盖特：赢得欧洲杯不比世界杯简单

三狮军团已经顺利通过了资格赛阶段，但是他们的教练仍然不确定他们是否有能力对抗欧洲大陆的顶级球队。

英格兰主帅加雷斯·索斯盖特相信他的球队在进入2020年欧洲杯时的状态比世界杯之前要好，但他坚持认为赢得冠军也同样困难。

索斯盖特的英格兰队轻松获得了2020年欧洲杯的参赛资格，他们在八场比赛中赢得了七场，攻入了37粒进球。

上周四，英格兰队获得了明年欧洲杯的参赛资格。索斯盖特对球员们的水准印象深刻，但他不确定他们将如何应对顶级竞争者。

他在周日告诉记者：“我们不知道的是，因为我们最近还没有面对前八或前十（国家队）的那些考验，我们将如何应对这些时刻是关键，而目前赢得欧洲杯并不比世界杯容易。”

“世界杯四强全是欧洲球队，你还得加上西班牙、德国、葡萄牙和其他所有球队。这是一项高水平的赛事。”

“我想说的是，我们确实比进入俄罗斯世界杯时进步了很多，但我们在这段时间（从世界杯预选赛结束到决赛圈）取得了巨大的进步。”他补充道。“我们必须确保明年夏天我们的表现能达到现在的水平，我们必须在这段时间里不断提高。”

“我认为球队有信念，这是肯定的。你可以看到自信。他们不会在比赛中担心会出什么问题。他们有信心用控球来控制比赛，他们知道他们会进球。”

“我们必须对我们正在做的事情有一些信心。也就是说，我们有很多需要改进的地方，我们知道这一点。我们中没有人在任何方面自满。”

“我们一直在敦促球员们去追求比赛的细节，他们也希望如此。他们渴望得到这些，这对我们来说是个好兆头。”

“我们的前锋球员，拉希姆(斯特林)，哈里(凯恩)，马库斯(拉什福德)都是非常令人兴奋的工作伙伴。然后，更年轻的球员也在支持。”

“他们从彼此身上成长，他们为彼此创造，他们都在进球——18个月前不是这样，尤其是马库斯和拉希姆，但他们为球队付出了这么多。对我来说，这是最重要的。”