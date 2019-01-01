踌躇满志 索斯盖特：赢得欧洲杯不比世界杯简单
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英格兰主帅加雷斯·索斯盖特相信他的球队在进入2020年欧洲杯时的状态比世界杯之前要好，但他坚持认为赢得冠军也同样困难。
索斯盖特的英格兰队轻松获得了2020年欧洲杯的参赛资格，他们在八场比赛中赢得了七场，攻入了37粒进球。
上周四，英格兰队获得了明年欧洲杯的参赛资格。索斯盖特对球员们的水准印象深刻，但他不确定他们将如何应对顶级竞争者。
他在周日告诉记者：“我们不知道的是，因为我们最近还没有面对前八或前十（国家队）的那些考验，我们将如何应对这些时刻是关键，而目前赢得欧洲杯并不比世界杯容易。”
“世界杯四强全是欧洲球队，你还得加上西班牙、德国、葡萄牙和其他所有球队。这是一项高水平的赛事。”
“我想说的是，我们确实比进入俄罗斯世界杯时进步了很多，但我们在这段时间（从世界杯预选赛结束到决赛圈）取得了巨大的进步。”他补充道。“我们必须确保明年夏天我们的表现能达到现在的水平，我们必须在这段时间里不断提高。”
“我认为球队有信念，这是肯定的。你可以看到自信。他们不会在比赛中担心会出什么问题。他们有信心用控球来控制比赛，他们知道他们会进球。”
“我们必须对我们正在做的事情有一些信心。也就是说，我们有很多需要改进的地方，我们知道这一点。我们中没有人在任何方面自满。”
“我们一直在敦促球员们去追求比赛的细节，他们也希望如此。他们渴望得到这些，这对我们来说是个好兆头。”
“我们的前锋球员，拉希姆(斯特林)，哈里(凯恩)，马库斯(拉什福德)都是非常令人兴奋的工作伙伴。然后，更年轻的球员也在支持。”
“他们从彼此身上成长，他们为彼此创造，他们都在进球——18个月前不是这样，尤其是马库斯和拉希姆，但他们为球队付出了这么多。对我来说，这是最重要的。”