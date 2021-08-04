路易-巴里：维拉那个离开了巴塞罗那的“小瓦尔迪”

这位18岁的前锋在2020年1月离开拉马西亚加盟他儿时支持的俱乐部后，已经在一线队取得进球

新冠疫情对大多数人来说都是坏消息，但1月份对路易-巴里来说却有着好消息。

这位当时17岁的阿斯顿维拉前锋在足总杯对阵利物浦的比赛中攻入一球，并在一线队的处子秀中表现出色，成为头条新闻。

当时维拉阵容爆发大范围的疫情感染，因此他们不得不选择一支由青年球员组成的球队，与拥有萨拉赫、马内、维纳尔杜姆和其他球星的利物浦进行足总杯第三轮比赛。

红箭三侠在比赛中都取得了进球，最终利物浦以4比1的比分战胜维拉，巴里也进了一球，他在第41分钟以一个他永远不会忘记的进球将比分扳为1比1。而未来，他还会有更多这样的机会。

由于主帅迪恩-史密斯也被隔离，那场比赛由维拉青年队教练马克-德莱尼带队，德莱尼说道：“他在训练中每天都能进这样的球。”

巴里的重心很低，动作迅速直接，双脚都能射门。在很多方面，他都让人想起莱斯特城的前锋瓦尔迪，利物浦主教练尤尔根-克洛普当然也这么认为。

在赛后，克洛普告诉talkSPORT：“小瓦尔迪是一个真正的威胁。”

虽然巴里和他的父亲马克是维拉的支持者，但他的足球生涯始于维拉附近的西布朗俱乐部，他在6岁时就加盟了灯笼裤。

巴里从小就踢前锋，并把目光投向英格兰前锋韦恩-鲁尼和瓦尔迪作为自己的灵感来源，同时他也不可避免地追随梅西和C罗的足迹。

在他的家乡萨顿科尔德菲尔德的学校里，巴里被认为是会破坏比赛平衡的球员，因为他总是无情地进球，直到教练不得不将他换下，以平衡比赛。

西布朗渴望留住巴里，但是当世界上最大的俱乐部们，比如巴塞罗那，来敲门的时候，你也无能为力。巴里离开山楂球场时，西布朗只获得了23.5万英镑的赔偿费，而巴萨连这笔钱都不愿支付。

巴里本可以加盟巴黎圣日耳曼，但他的家人拒绝了法国豪门的高薪合同，而选择了巴塞罗那，后者具体地谈到了巴里未来的成长计划。巴里甚至在巴黎接受了体检，但巴萨高层何塞-马里-巴克罗和吉列尔莫-阿莫尔最终说服他的家人选择了加泰罗尼亚球队。

一位球员身边的消息人士告诉够力足球：“如果巴萨给你打了电话，你将无法拒绝。”

巴里成为了第一个进入拉马西亚青训营的英格兰球员，但这个梦想很快就破灭了，六个月后，巴里离开了球队。

然而，巴里的巴萨生涯被视为令人沮丧而不是失败，俱乐部想留住他，但巴里渴望在其他地方得到更多的上场时间。

有消息称，巴萨在上场时间方面没有兑现承诺，也没有给这位前锋在U19梯队应得的机会。

当时巴里只有16岁，是队里最年轻的球员，这对他不利，因为教练选择了年龄更大一些的球员。巴里的打法也与西班牙前锋不同，他可以利用跑动冲击对手防线被忽视的区域，而在巴塞罗那，带球突破并不总是被鼓励的行为，他们更喜欢配合跑动。

巴萨认为巴里应该更有耐心，等待机会，但巴里的团队认为巴萨签下他只是因为他是欧洲最好的年轻前锋，不希望其他俱乐部带走他，也不相信他会这么快离开。

一名参与将巴里交易到巴萨的消息人士告诉够力足球：“巴里对他被给予的出场时间不满意，这是有理由的。他总是踢得很好，也进了一些球，他的队友认为他是一个出色的前锋。”

“巴里很高兴能效力巴萨，但他不愿意再等一年。他去了维拉，这看起来已经是一次不错的转会。”

利物浦和曼联也曾试图在2020年1月从巴萨签下巴里，但是转会维拉是合理的，因为他们是巴里家人支持的俱乐部。

在对阵利物浦的比赛中，巴里攻入了那个著名的进球，赛后他和法比尼奥交换了球衣，但随后意识到自己犯错了。

他告诉BT体育：“我才想起那是我的处子秀球衣！感谢法比尼奥，他把球衣还给了我，也把他的球衣送给了我，所以我拿到了两件球衣。”

除了在一线队的进球外，巴里在2020-21赛季为维拉青年队攻入19粒进球，其中包括在英超U23岁联赛中出场17次，打入13球。

上赛季，巴里还在青年足总杯中出场6次，贡献5球4助，帮助维拉时隔19年再次赢得这项荣誉。

前维拉和英格兰前锋加布里埃尔-阿邦拉霍在接受Football Insider采访时表示：“在巴塞罗那足球学院的经历对他很有帮助，他会学到很多技术，这在他的表现中也体现了出来。”

“现在他回到了他热爱的俱乐部。我相信他将来会成为维拉的明星。”

尽管巴里在巴塞罗那效力的时间很短，但他在俱乐部学到了新的技能。他现在有能力在更广阔的区域内发挥作用，维拉青年队有时会将他放在左路，同时他也更有耐心，更积极地投入到比赛中，尽管他的比赛内容没有改变。

突入对方禁区，把球踢进球门。这是一种不会过时的技能，至少在英格兰是这样。