路易斯-迪亚斯加盟利物浦的头几天：伤疤、微笑和被恶心到的热刺

大约在上周五的午餐时间，路易斯-迪亚斯终于在默西塞德郡着陆了。

在利物浦约翰-列侬机场走下私人飞机后，哥伦比亚人笑着说："很冷，是吧？”

最好适应一下，路易斯，毕竟现在是二月，而且这里是英格兰。

对于迪亚斯来说，这已经是相当精彩的一周了。他参加了两场比赛，乘坐了五次不同的航班，访问了四个不同的国家。

但在这一切结束时，他笑得合不拢嘴，谁能怪他呢？

"让我们开始吧！"迪亚斯在完成了他作为红军球员的第一轮媒体任务后笑道。不到48小时后，他在安菲尔德受到了英雄般的欢迎，只用了11分钟就在他的首秀中打进一球，帮助球队在足总杯3-1战胜了卡迪夫城。

他甚至还有时间为自己的伤势做了一个很好的评估。"一个瘀伤和一个伤口，"尤尔根-克洛普在迪亚斯被卡迪夫后卫弗林特的鞋钉擦伤而过后确认。"欢迎来到英格兰！"他的新队友们则这样告诉他。

下周还有一场对阵国米的欧冠16强比赛，以及本月晚些时候在温布利举行的联赛杯决赛。对于这个新来的球员来说，他没有时间去放松。

那么，这就是迪亚斯转会到安菲尔德的故事，以及他作为利物浦球员的第一天......

不容错过的好机会

就在1月25日星期二，利物浦对迪亚斯采取了行动。

那个时候，人们预计利物浦会在冬季转会窗保持低调，尽管月初萨拉赫等人都离队去参加了非洲杯。

迪亚斯在他们的目标名单上名列前茅，他被视为一名具有相当大的天赋和巨大潜力的球员，他有足够的经验来应对，但又足够生猛，可以在克洛普手下得到塑造和提高。

他在波尔图和哥伦比亚的表现受到了密切关注，并计划在夏季转会，尽管波尔图最初提出的约6500万英镑的要价被认为是不合理的。

然而，随着1月份的推移，情况迅速发生了变化。热刺对迪亚斯的兴趣将波尔图带到了谈判桌前，而利物浦得到的消息是，不仅波尔图愿意以更合理的价格进行交易，而且球员本人更愿意转会到默西塞德而不是伦敦。

朱利安-沃德将在今夏夏天接任红军的体育总监，他主导了谈判。沃德目前是迈克尔-爱德华兹的副手，他在葡萄牙和南美有很强的人脉，在两天半的时间里，他就达成了交易，利物浦将支付3750万英镑签下迪亚斯，如果球员未来满足一系列与表现相关的附加条件，利物浦还将再支付1250万英镑。

热刺方面感到失望，他们认为他们与波尔图和迪亚斯都达成了协议。热刺的消息来源称，他们的交易被球员的经纪人卡洛斯-范-斯特拉哈伦破坏了，据说他对超级经纪人豪尔赫-门德斯出现在这桩转会周围感到很不高兴。

"热刺没有还在做他们的亚马逊纪录片，这是一件好事，"一位熟悉该交易的消息人士说。

因此，当丹尼尔-列维和安东尼奥-孔蒂不情愿地转向库卢时，利物浦继续推进迪亚斯的交易。到了1月27日星期四，他们已经处于领先地位。

与时间赛跑

一旦与波尔图达成交易，下一步就是完成手续和必要的文书工作——这不是一件容易的事，因为迪亚斯当时正在哥伦比亚国家队参加比赛。

在窗口关闭前的星期四，沃德、克洛普、迪亚斯和他的经纪人范斯特拉哈伦和劳尔-派斯-达科斯塔之间安排了一次视频会议。

第二天，利物浦安排俱乐部医生吉姆-莫克森和租借主管大卫-伍德芬飞往科尔多瓦，迪亚兹将在那个周末抵达那里，准备接受体检。

周五晚上，哥伦比亚在巴兰基亚0-1输给秘鲁，迪亚斯踢了90分钟，第二天他与利物浦代表团会面。

红军驻布宜诺斯艾利斯的球探贡萨洛-西格里斯特安排了这次体检。西格里斯特的父亲是一名医生，利物浦利用他的关系，在周六和周日预订了科尔多瓦的一家当地诊所。

体检没有出现任何问题——迪亚斯在波尔图期间的健康纪录一直很好——利物浦最终在周日中午12点宣布交易完成。

迪亚兹面带微笑，身穿红军训练服，签署了一份为期五年半的合同。

克洛普告诉俱乐部官网："我非常高兴。迪亚兹是我们真正想要的球员，我们相信他将使我们现在和未来变得更好。"

他感谢俱乐部的老板芬威体育集团和沃德领导的足球运营团队，感谢他们如此迅速地完成交易，并赞扬哥伦比亚足协为了完成交易，允许球员离开国家队训练营"几个小时"。

最后的障碍

即使在迪亚斯拍完定妆照后，俱乐部仍有一些工作要做。

当红军在转会截止日尝试从富勒姆签下法比奥-卡瓦略时，迪亚兹再次为哥伦比亚出场，他们在对阵阿根廷的比赛中遭遇失败，使他们的世界杯晋级希望破灭。

在科尔多瓦的那场比赛后，迪亚斯和他的家人飞往巴黎，在那里等待他们的英国签证。

利物浦的足球管理团队，乔纳森-班博和普雷斯顿-琼斯，做出了必要的安排。迪亚斯的女友格拉-庞塞在Instagram上发布了一张两人的照片，背景是埃菲尔铁塔。"布莱克普看起来很不错吗！"一位红军球迷在回复中抖机灵道。

获得劳工证是没有问题的。迪亚斯是一名成熟的国脚，在过去的三个赛季中，他为哥伦比亚队出场31次，为波尔图队踢了100多场比赛，到了周五，他正前往英国，准备开始他最新的冒险。

迅速安顿

在登陆利物浦后，迪亚斯被直接送往俱乐部在柯克比的训练场，他的旅程被俱乐部的官方电视频道LFCTV拍摄下来。

安迪-罗伯逊是第一个在训练中心迎接他的人，然后微笑着的克洛普出现在楼梯的顶端。"嗨，先生，你好吗？"迪亚斯咧嘴一笑，他很快就高兴地了解到，克洛普的助手佩普-林德斯会说葡萄牙语。

在走廊里与范迪克拥抱后，迪亚斯说道："他真高大！"随后他在更衣室向其他新队友做了自我介绍。

然后，快速换衣服，他和体能调理主管安德烈亚斯-科迈尔一起去做一些拉伸和热身运动，然后最后在场上进行了几分钟的有球训练。

然后是媒体工作。迪亚斯在其女友和小女儿的陪同下，微笑着回答了各种问题。"下次会用英语回答吗？"有人问他。"给我几个星期......一个半星期！"迪亚斯答道。

他将在利物浦身披23号球衣，这件球衣曾被罗比-福勒和杰米-卡拉格等传奇人物传过，最近一位主人是沙奇里。

在周六与球队一起训练后，克洛普决定他将在对阵卡迪夫时出场。他的首秀发生在第57分钟，就在若塔为红军取得领先后。他换下了柯蒂斯-琼斯，与哈维-埃利奥特同时出场，后者刚刚从重伤中复出。

不久之后，他就做出了贡献，他参与了南野拓实的进球，若塔的触球意味着迪亚斯的传球不会被OPTA正式记为助攻，但这并不重要；这个球是他创造的，毫无疑问。

后来与弗林特的碰撞让安菲尔德所有球迷屏住呼吸，迪亚斯在争抢头球后以一个不好的姿势落地，并伸手去抓自己的膝盖。

经过莫克森和理疗师克里斯-摩根的一番治疗，迪亚斯又重新站了起来，回到了比赛中。克洛普在赛后的新闻发布会上说道："他有了他的第一个伤疤。”

他将习惯于此，利物浦对他在对阵卡迪夫城时愿意与对手拼身体感到高兴。虽然这可能只是一次33分钟的客串，但这是一次令人鼓舞的客串。

当然，更大的挑战还在后面。利物浦正在同时争夺四座冠军，迪亚斯在未来几周应该有很多机会展示他的能力，以及为什么利物浦必须签下他。