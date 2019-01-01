路易斯警告蓝军：埃梅里非常知道如何赢得欧联

这位巴西国脚在法国和枪手老板有过短暂的合作，他们在一起的时光给他留下了积极的印象。

切尔西后卫大卫-路易斯还记得他在巴黎圣日耳曼与埃默里共事时的情况，并在5月29日的巴库的决赛前警告他的球队说，这位阿森纳主帅“知道如何赢得”欧联杯的冠军。

路易斯和埃默里在巴黎相遇的时间很短，这位西班牙教练在路易斯2016年重返蓝军之前不才就加盟了法甲俱乐部。埃梅里来自塞维利亚，在那里他三次赢得欧联杯的冠军。

那段短暂的时间给这位巴西国脚留下了深刻的印象，他赞扬了埃梅里在北伦敦球队的影响力。

“他们的伟大之处在于，温格在球队那么多年之后，在主教练的位置上做出改变是非常不易的。然后埃梅里来试图建立一个新的理念和试图从球员、俱乐部和球迷处得到信任，我认为他做的很棒。”这位32岁的球员告诉切尔西的官方网站。

“我与埃梅里共事过几个月，他是一个伟大的人,一个伟大的教练和一个伟大的人,尤其是在这个赛事中，他知道如何赢下，这就是为什么阿森纳能够打到决赛。”

“他对自己的工作充满激情。他构建的团队精神和对比赛的激情,我认为他在大巴黎做得很好，以及在阿森纳也是如此，因为他会讲法语和他的团队中的所有顶级球员也讲法语，这样与球员的沟通会很好。”

路易斯是第二次加盟切尔西，他相信自从2011年他开始在英超踢球以来，英格兰足球已经有所进步。

他认为英格兰俱乐部踢球风格的改变证明了他的踢球风格是正确的，加里·内维尔曾称他为“PS游戏机足球运动员”。

“现在在现代足球中，第一个攻击点用脚踢球的守门员，接下来的便是后卫。”他继续说道。

“我喜欢这样，这就是足球的发展。我记得我刚开始的时候，没有人想让我打后卫，没有人想让我长时间踢球，这取决于教练的风格，但现在每个人都明白了。”

如果切尔西在阿塞拜疆获胜，路易斯将会在他从斯坦福桥获得的奖牌基础上再添一枚欧联杯冠军奖杯，另外还有欧冠以及联赛冠军。