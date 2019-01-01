路易斯：改善防守在于心态 少丢球才能争冠

枪手在周六的比赛中以1-3输给利物浦，这是他们本赛季第一次被击败。

大卫·路易斯已经习惯了赢球，看看他在辉煌的职业生涯中获得的荣誉就知道了。

所以他知道如何挑战奖杯，巴西后卫也很清楚，如果阿森纳不能提高防守，那么他们在明年将会颗粒无收。

枪手在过去的两个英超赛季中，每个赛季都有51个失球。周六，他们在新赛季的首场失利中丢了3个球，以1-3负于利物浦。

阿森纳本赛季初后防线相对稳固，在纽卡斯尔保持零失球，然后在酋长球场2-1战胜伯恩利的比赛中相对轻松。

但在安菲尔德，所有人都看到了熟悉的失败——路易斯是罪魁祸首。这位前切尔西球星在下半场早些时候侵犯萨拉赫被判点球，萨拉赫在罚进点球后不久打入了本场个人第二球。

这位32岁的球员在赛后为他在这场失利中所扮演的角色负责，他承认如果阿森纳想要在本赛季争夺冠军，情况必须有所改善。

“我们必须(改进)，”路易斯说：“我认为，如果你丢了很多球，你就无法为冠军而战，所以这是我们必须考虑的一件主要事情，我们要减少失球，让球队更强大。”

“这不仅仅是关于我，不仅仅是关于后卫，这是关于球队的心态。我认为球队在对纽卡斯尔和对伯恩利的比赛中都做得很好，这让我们明白了我们所追求的比赛是什么样的。我们在纽卡斯尔有一个很明显的机会。我们进球了，没丢球。对伯恩利，我们很冷静地去理解比赛。我们总是抢第一点第二点，战斗，他们试图用任意球得分，我们做得很棒。(对利物浦)我认为如果我们(先)进球，比赛就会不一样，但我们没有进球，这就是足球。足球就是这样。每一周都是新的历史，我们必须努力学习和提高我们的比赛水平。”

路易斯补充道:“我想我只是想把我在过去效力的俱乐部所做的带到这里来，让每个人都相信我们可以做一些出色的事情。”

“对我来说，这关乎结局，而不是开始。最后，你要做的是数数，你会看到哪些进展顺利，哪些不顺利，在这段时间里，我们必须努力改进。这就是生活的心态。我认为在生活中，你必须每天都能学习。”

尽管周六输给了利物浦，但还是有一些积极的迹象——新签入的尼古拉斯·佩佩引起了人们的注意。

客队确实有他们的机会，特别是在上半场，在利物浦通过马蒂普的头球打破僵局之前，客队有机会领先。

尤尔根·克洛普的球队在中场休息后获得了应得的胜利，但路易斯坚持认为比赛中有一些积极的故事。

“我们输掉一场比赛当然不高兴。”他说：“我认为我们必须足够聪明和成熟，才能理解我们做错了什么。我们必须扬长避短，但我想每个人都知道这只是联赛的开始。”