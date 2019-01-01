路易斯支持萨里留任：他真棒

切尔西后卫路易斯表示，球队主帅萨里很棒，配得上欧联杯的成功。

大卫·路易斯在巴库4-1大胜阿森纳后赞扬了毛里齐奥·萨里对切尔西的“惊人”影响。

凭借着吉鲁和佩德罗分别建功以及阿扎尔的梅开二度，前那不勒斯主帅萨里举起了他执教生涯的首个重大赛事奖杯。

阿扎尔透露，这场比赛很可能标志着他和蓝军的“告别”，同时俱乐部的主教练也受到了质疑，最近几周萨里一直与尤文图斯空缺的职位紧密联系在一起。

自从赛季中期的低迷以来，不确定性一直困扰着这位意大利人，这也带来了对他踢球风格的批评，但是中卫大卫·路易斯称赞了他的贡献。

“他为俱乐部做出了不可思议的贡献，”巴西人在赛后说道：“我不知道这些猜测，每个人都在谈论一切。现在是讨论冠军的时候了。萨里相信我的比赛。他是一个出色的人，一个出色的教练，这是他应得的。我认为这是出色的一年。我们经历了起起伏伏，但我认为我们进步了很多，学到了很多，并且完成得很好。我们拿到了联赛第三和欧冠资格，今天我们赢得了一座奖杯。”

根据萨里在2018年7月在斯坦福桥签下的合同，他还有两个赛季要在蓝军执教，他承认他已经赢得了留在俱乐部的权利。

“我认为是这样，但这只是我的看法，”当被问及他是否做了足够的工作来保住自己的工作时，他在新闻发布会上说：“我的意见还不够。”

萨里期待着和俱乐部谈论他的未来。

“你很清楚，我热爱英超联赛，热爱比赛的水平，”他说：“我很幸运，因为我在切尔西，一支世界上最好的球队之一，英超最好的俱乐部之一，英超是世界上最好的联赛。所以，现在，我很高兴。但是，当然，我想知道俱乐部是否开心。如果我们能改进。我认为这很正常。但每个赛季之后，我都会在每个俱乐部和老板、主席、经理进行讨论，所以我认为这很正常。”