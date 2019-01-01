路易斯：在接到阿森纳报价之前就决定离开蓝军

巴西人声称在枪手报价之前，他与兰帕德的坦率谈话让他相信他在蓝军没有未来。

大卫·路易斯声称他“在接到阿森纳的报价之前就决定离开切尔西”，他希望“在一个新的地方书写一个新的故事”。

这位32岁的球员在8月8日完成了价值800万英镑(1000万美元)的转会，结束了蓝军的第二次效力。

这名巴西国脚在2016-17赛季获得了他的第一个英超冠军，在孔蒂和萨里的指导下，他还获得了足总杯和欧联杯的冠军奖牌。

弗兰克·兰帕德在6月份被选为萨里的替代者，他立即着手提升切尔西队的年轻球员进入一线队。

路易斯被认为是多余的，这导致了他转会另一支伦敦的意外举动，但在枪手提交正式报价之前，他并没有加入这支球队的想法。

这位经验丰富的中后卫现在透露了他离开斯坦福桥的真正原因，他提到了与兰帕德关于他未来的“坦诚”谈话。

“毫无疑问，我一直喜欢切尔西。但我看到了在一个新地方写一个新故事的可能性，但我永远感谢切尔西，感谢所有人，感谢我与他们之间的友谊。”

“这是我和兰帕德之间通过坦诚的谈话做出的个人决定，和其他人无关。”

“我们对未来的比赛有不同的看法，这就是为什么我选择了一条新的道路。”

“竞争总是很激烈，但我在接到阿森纳的报价之前就决定离开切尔西了。”

“当我决定离开切尔西的时候——几天之后——阿森纳的报价就来了，这是另一家伟大的俱乐部，我没有多想。”

这位前切尔西王牌球员很快就适应了阿森纳的生活，在赛季初参加了8场比赛。

周日在主场1-0战胜伯恩茅斯的比赛后，埃梅里的球队上升到了英超积分榜的第三位，领先莱斯特城和切尔西一分。

路易斯和他的队友们将在10月21日为阿森纳出战谢菲尔德联队，然后再三天后他们将在欧罗巴联赛中对阵维多利亚。