跪还是不跪？特朗普将美国足球推向风口浪尖

现任美国总统表示，如果选手在奏国歌时屈膝，他将不会观看美国男足或女足国家队的比赛。

美国总统唐纳德·特朗普在推特上评论足球的情况并不多见。

总的来说，特朗普的推特账户是一股关于当天话题的意向性流，根据当前影响这个国家的因素，从一个想法跳转到另一个想法。当然，其中一些想法的确涉及到体育领域，但出于各种原因，特朗普的目光并不经常关注足球。

自2016年当选总统以来，特朗普一直在与金州勇士队进行斗争，他取消了邀请当时的NBA冠军进入白宫的邀请。他在推特上表达了对皮特·罗斯的钦佩，称这位棒球传奇人物应该进入名人堂，尽管罗斯因为赌球而被终身禁赛。最重要的是，特朗普提出了他对NFL的看法，尤其是那些在国歌响起时选择下跪的人。

其他球队

正是国歌辩论促使特朗普把注意力集中在美国足球，尤其是美国国家队上。周六晚上，由于特朗普的一系列推文，美国足球成为了一场辩论中的一枚棋子，这场辩论开始近四年后仍在影响着美国。

在反对种族主义和警察暴行的抗议活动中，美国足协会宣布将取消禁止在奏国歌时屈膝的禁令。这一规定是在2016年科林·卡佩尼克著名的抗议活动开始后不久实施的，梅根·拉皮诺随后决定以个人名义参与抗议活动。

拉皮诺是特朗普的长期反对者，最初在2016年两场国家队比赛前的国歌中膝盖下跪，而这位美国女足的球星一直将这一举动延续到新赛季。

就像在NFL的卡佩尼克一样，拉皮诺的行为也遭到了抵制。华盛顿精神队阻止了拉皮诺在球员进场前演奏国歌的抗议；该决定是在球队老板比尔·林奇称抗议是对球队的“不尊重”之后做出的。

为了回应拉比诺的抗议，美国足协在2017年2月实施了一项新政策，规定球员在唱国歌时“应该尊敬地站立”，似乎完全禁止了这一行为，从而结束了争议。

然而，三年后，调子变了。

在乔治·弗洛伊德去世和随后的抗议活动之后，美国被迫再次进行同样的对话。禁令不再适用，压制那些愿意和平抗议的人也不再是一种选择。

美国足球选择支持那些为变革而战的人，废除了这项政策，同时强调了代表国家队的黑人球员的声音。雷吉·坎农就是其中之一，他曾说过，当他重返赛场时，他会考虑下跪。

美国足球主席科恩在周六正式解除禁令的会议开始时表示：“我想再次以个人身份向所有黑人以及其他少数族裔道歉，因为我们没有成为这场斗争的领导者。我想确认，你在我们国家的经历是真实的，我听到了你，看到了你，我相信你。”

“废除604-1政策只是第一步。我们将继续与球员、员工和足球利益相关者合作，帮助我们成为推动变革前进的积极力量。”

不过，周六晚上，特朗普对废除该禁令的决定发表了看法。总统表示，他“不会再看了”，并转发了佛罗里达州参议员马特·盖兹的一项提案，该提案禁止国家队球员下跪。自从提出这一提案后，盖兹在推特上表示，他希望“取消对美国足球的资助”，同时呼吁如果球员在国歌响起时不起立，美国足球联合会就从名字中删除“U.S.”一词。

盖兹说：“我宁愿美国没有一支足球队，也不希望一支在国歌响起时不站着的足球队。如果国旗升起的时候你不站住，你就不能作为国家队在我们的旗帜下比赛。”

在持续的抗议和新型冠状病毒大流行中，美国足球现在已经成为更大的辩论的一部分。

但从卡佩尼克开始抗议的那一刻起，他就反复强调，他不是在抗议美国，而是希望引起人们对一些问题的关注，这些问题可以让美国变得更好，惠及所有人。他咨询了前军人内特·博耶尔，提出了跪地抗议，但这对他的批评者来说并不重要。

最后，这场辩论是关于两种不同的政治观点。这是关于两方为他们所认为的美国的现状、过去和未来而战。

美国是一个分裂的国家，随着体育运动在未来几周内回归，各个联盟和管理机构将需要与他们周围的世界打交道。随着围绕警察暴行和种族主义的讨论继续进行，这种讨论将变得越来越难以被忽视，即使对体育界也是如此。

这场争论不仅会影响到国家队，甚至整个足球。在持续的动荡中，美国所有体育项目的运动员无疑都会有他们自己的抗议时刻。预计将于7月下旬回归的NBA正面临恢复的危险，以凯里·欧文为首的几名球员认为，篮球不应该回到一个仍在与种族主义和警察暴行作斗争的国家。

随着联盟宣布将于7月恢复比赛，美国职业足球大联盟将击败NBA，成为第一个重返赛场的美国主要男子体育联盟。

然而，当美国职业足球大联盟于7月8日开赛时，国歌将不会响起。

“我们不会奏国歌。”美国职业足球大联盟主席唐·加伯上周说：“看台上不会有任何球迷，所以我们认为这样做不合适。今天我觉得和当时没有什么不同，那就是如果一个球员想要在国歌中跪下来表达他们的权利，他们应该这样做。”

“我希望他们能坚持，但如果他们选择不坚持，那是他们的特权，我们会支持他们。”

在联盟再次发表声明重申大联盟的政策后不久，加伯发表了上述言论。该声明称，美国职业足球大联盟将支持任何选择下跪的球员，同时补充道，联盟“坚持言论自由和和平抗议的权利，这是美国和加拿大的标志”。

“这份声明发表于2017年。”加伯说：“这不是一个新的声明，尽管我今天早上接受了几次采访，它被发布或视为一个全新的声明。”

“这只是在重申我们在2017年宣布的事情，当时这个问题在整个职业体育界被曝光。一位记者问我们的立场是什么，然后我们就重新发布了几年前说过的话。”

这是一个将持续存在的问题，公众舆论将继续存在分歧。有些人会支持那些跪下的球员，也有些人会说他们无礼。持续的政治气候将影响美国社会的各个方面，包括体育。当NBA、NFL、MLB和NHL回归的时候，他们也会有自己的政治舞台。

和其他组织一样，美国足球也将在更大的争论中占有一席之地。当比赛恢复某种形式的正常时，美国国家队将继续比赛，而且有可能球员会选择跪着。

不管特朗普是否会观看比赛，球员们都会做出这样的决定。