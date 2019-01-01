跨界点评 穆里尼奥：纳达尔踢足球也会成为顶级球员

穆里尼奥相信纳达尔的体育天赋会让他在其他项目都取得成功。

何塞·穆里尼奥认为网球明星拉斐尔·纳达尔本可以在足球上享受顶级职业生涯。

在温布尔登的一次访问中，这位前切尔西、曼联、皇家马德里和国际米兰的主教练谈到了他对这位网球史上最成功的球员之一的钦佩。

18次大满贯得主纳达尔近年来一直受到伤病的困扰，但他在今年6月第12次赢得法网冠军后，又重新回到了赛场的顶端。

穆里尼奥周四在中央球场观看了纳达尔对克耶高斯的比赛，他在谈到纳达尔时说:“他是不可思议的。我很高兴他没有这样做，但我认为他也可以成为一名出色的足球运动员。他的叔叔(米格尔·安赫尔·纳达尔)是我1996年在巴塞罗那的球员，我知道拉法会踢足球，而且踢得很好。他可以凭借他的身体，他的精神，他的技术，他可以（踢得很好）。但非常感谢，他没有这样做，因为网球才成就了今天的他。”

56岁的穆里尼奥曾在博比·罗布森和路易斯·范加尔执教的巴塞罗那担任翻译，他对纳达尔家族非常了解。

纳达尔的叔叔米格尔·安赫尔在1991年到1999年期间为巴塞罗那踢了200多场比赛，并在马略卡效力过两次。他还代表西班牙出场62次。

穆里尼奥此前曾批评过ATP现行的规则，这些规则禁止在网球比赛期间进行教练指导。

“我喜欢一对一的比赛，但我认为正常情况下，与教练的沟通应该能提高比赛的质量。”他在温布尔登频道表示：“在足球比赛中，我们可以交流，但因为我们周围的噪音太大了，有时会有6万或7万人在场，所以交流很困难，有时我觉得我很喜欢交流，我想改善一些细节。”所以在网球比赛中，他们有太多的时间在两盘之间休息。比如说，如果不是持续的、永久性的沟通——因为这会改变一切——但当他们在休息期间，我希望教练能与球员们进行沟通。”