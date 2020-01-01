跟随阿圭罗脚步 阿森纳门神计划未来回归独立队
塞尔吉奥·阿圭罗的未来可能会直接影响到阿森纳门将埃米利亚诺·马丁内斯选择下一站，这位阿根廷门将承认他愿意追随自己的同胞回到独立球场。
这位进球如麻的阿根廷射手目前正在为曼城效力，不过他也承认自己打算在将来的某个时刻回到自己的青训俱乐部——阿根廷独立队。而随着阿圭罗即将年满32周岁，这一转会可能会在不久的将来发生。
马丁内斯表示，无论阿圭罗何时做出回家的决定，他都愿意追随自己的同胞，走一条相似的道路。
这位27岁的阿根廷门将在阿森纳担任替补已经8年，在此期间，他总共只为球队出场了25次，但是如果有机会和另一位布宜诺斯艾利斯独立的青训球员合作，他将很乐意离开北伦敦。
马丁内斯告诉TNT体育:“嗯，当阿圭罗回归独立队的时候，我也会考虑这件事。那是他喜欢的俱乐部。事实是，你永远不能排除这种可能性。”
“我对一切都持开放态度，尤其是在英国的未来。”
“我一直在阿根廷踢球到17、18岁。我永远不会拒绝回来的机会，也许就在两三年后，我对此很期待。”
马丁内斯在2010年离开了自己的祖国来到了英格兰，在阿森纳的青训系统中得到了进一步的发展。
激烈的位置竞争使得这名南美球员在枪手的出场次数极其有限，截至目前，他只在英超联赛中出场过6次。
不过，在马丁内斯自己看来，他目前正处于舒适区中，而他与枪手的合同要到2022年才会到期。
谈到自己的职业生涯，马丁内斯补充道:“最困难的事情是在我还是个孩子的时候就离开了家，离开了我喜欢的俱乐部，离开了我的朋友。我害怕在国外失败，但在这10年里，我肯定了自己在阿森纳的地位，我还入选了阿根廷国家队。”
“我与阿森纳的合同还有两个赛季，但我对一切都很开放，因为我想继续踢球，在这里或者在另一家俱乐部。”
马丁内斯已经接到了两次阿根廷国家队的征召，分别是2011年与尼日利亚的友谊赛，以及2019年11月与德国和厄瓜多尔的友谊赛，但可惜的是，他在这两次征召中并没有得到上场机会。