跟随阿圭罗脚步 阿森纳门神计划未来回归独立队

阿根廷劲旅青训系统出产的两位球星已经表明他们打算在不久的将来的某个阶段回到位于家乡的老东家。

塞尔吉奥·阿圭罗的未来可能会直接影响到阿森纳门将埃米利亚诺·马丁内斯选择下一站，这位阿根廷门将承认他愿意追随自己的同胞回到独立球场。

这位进球如麻的阿根廷射手目前正在为曼城效力，不过他也承认自己打算在将来的某个时刻回到自己的青训俱乐部——阿根廷独立队。而随着阿圭罗即将年满32周岁，这一转会可能会在不久的将来发生。

马丁内斯表示，无论阿圭罗何时做出回家的决定，他都愿意追随自己的同胞，走一条相似的道路。

其他球队

这位27岁的阿根廷门将在阿森纳担任替补已经8年，在此期间，他总共只为球队出场了25次，但是如果有机会和另一位布宜诺斯艾利斯独立的青训球员合作，他将很乐意离开北伦敦。

马丁内斯告诉TNT体育:“嗯，当阿圭罗回归独立队的时候，我也会考虑这件事。那是他喜欢的俱乐部。事实是，你永远不能排除这种可能性。”

“我对一切都持开放态度，尤其是在英国的未来。”

“我一直在阿根廷踢球到17、18岁。我永远不会拒绝回来的机会，也许就在两三年后，我对此很期待。”

马丁内斯在2010年离开了自己的祖国来到了英格兰，在阿森纳的青训系统中得到了进一步的发展。

激烈的位置竞争使得这名南美球员在枪手的出场次数极其有限，截至目前，他只在英超联赛中出场过6次。

不过，在马丁内斯自己看来，他目前正处于舒适区中，而他与枪手的合同要到2022年才会到期。

谈到自己的职业生涯，马丁内斯补充道:“最困难的事情是在我还是个孩子的时候就离开了家，离开了我喜欢的俱乐部，离开了我的朋友。我害怕在国外失败，但在这10年里，我肯定了自己在阿森纳的地位，我还入选了阿根廷国家队。”

“我与阿森纳的合同还有两个赛季，但我对一切都很开放，因为我想继续踢球，在这里或者在另一家俱乐部。”

马丁内斯已经接到了两次阿根廷国家队的征召，分别是2011年与尼日利亚的友谊赛，以及2019年11月与德国和厄瓜多尔的友谊赛，但可惜的是，他在这两次征召中并没有得到上场机会。