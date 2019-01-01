跟皇马抢破头 曼联出三倍周薪誓要挖到埃里克森

曼联愿意出三倍周薪来吸引热刺中场核心埃里克森。

克里斯蒂安·埃里克森是曼联今夏的首要目标。曼联老板愿意将埃里克森的周薪提高两倍，达到24万英镑，以吸引这位托特纳姆热刺的中场组织者来到老特拉福德。

曼联主帅索尔斯克亚已经和转会谈判代表兼执行副主席伍德沃德就今夏的重磅转会进行了谈判，而埃里克森也在挪威人的计划之中。

试图说服热刺主席丹尼尔·列维把他的一名顶级球星卖给另一名英超对手通常是一项不可能完成的任务。

但埃里克森目前的周薪约为8万英镑，距离他与热刺的合同进入最后一年只有两个月的时间了。到目前为止，埃里克森拒绝与热刺续约，从而保留了自己的选择余地。

埃里克森从小是皇家马德里的球迷，如果有机会在伯纳乌主帅齐达内手下踢球，他会欣然接受。齐达内也准备在今年夏天重组他的阵容。

但皇马的首要任务似乎是切尔西前锋阿扎尔和曼联的博格巴。

这可能对曼联有利，因为他们希望引进这位27岁的中场球员，他已经成为欧洲最有天赋的球员之一。

白鹿巷的高层人士越来越担心埃里克森不会重新签约，因为他所寻求的交易需要达到与凯恩持平的20万镑周薪。

列维认为这笔交易对热刺来说是“一次性的”，以保护他们的头号资产，所以给埃里克森的报价远远低于给凯恩的报价。

给埃里克森25万英镑周薪对曼联来说不是问题。但即使他的合同只剩下一年，他们也要支付高达9500万英镑甚至更多的转会费，列维肯定会要求一大笔转会费才能让丹麦人离开。

热刺已经在积极计划应对埃里克森的离开，莱斯特城的詹姆斯·麦迪逊也在他们的接班人名单上。