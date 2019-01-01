跟小罗一样让人生气！切尔西名宿质疑博格巴缺乏尊重

尽管博格巴在周日进球后开发出了新的庆祝动作，但他的同胞马克莱莱显然对此并不买账。

按照前切尔西中场马克莱莱的说法，博格巴上周日的大肆庆祝有不尊重对手之嫌。

索尔斯克亚接班穆里尼奥成为红魔主帅后，博格巴重新找回了自己的火热状态。他先是在节礼日与哈镇的比赛中梅开二度，上周日4-1大胜伯恩茅斯的比赛，他再次贡献两粒进球。

他在索尔斯克亚麾下取得的进球，比穆里尼奥执教期间他所出场的17场比赛加起来还要多。

在打入进球后，博格巴跳起了他自创的庆祝舞蹈，但此举被在前法国国脚马克莱莱看来大为不妥。

这位前皇马，大巴黎及切尔西中场告诉 Astro SuperSport：“亨利是一个榜样，他此前打入了很多很多的进球，但他从来没有显得很高兴。”

“有一次我问亨利为什么，他回答说‘这就是我庆祝的方式，我知道人们不喜欢这样，但我喜欢，我不会做出改变。’”

“在我看来，这（博格巴的庆祝）意味着有时候你没有对你的对手给予足够的尊重，你能明白我的意思么？”

“这很令人沮丧，我支持博格巴。但如果我是球员，我会告诉他‘听着，回更衣室再这样做吧。你赢了个4-0，还在我面前跳舞，这真令人难受。‘”

马克莱莱承认，在他的职业生涯中，的确有对手在他面前和博格巴一样疯狂庆祝，他就曾感到十分气愤。而前巴萨前锋小罗就曾这样做过。