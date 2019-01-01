跌入降级区 席尔瓦自知在埃弗顿前途一片黑暗

当被问及他的工作保障时，这位太妃糖的主帅没有回答，因为他的球队又一次表现不佳。

埃弗顿主帅马尔科·席尔瓦理解为什么在看到自己的球队在周三以2-5输给利物浦后，人们会对他的位置产生疑问。

这一比赛结果席尔瓦的球队掉入了英超的降级区。在过去的六场比赛中，席尔瓦只取得了一场联赛的胜利，这给他带来了更大的压力。

“我不是和你谈论这种情况的合适人选。我不能回答你。”席尔瓦赛后说：“自从我加入俱乐部，直到我在这里的最后一天，我将永远是百分之百的职业教练，每一天都尽我最大的努力。”

“我理解为什么会有这样的问题。如果我们赢得了所有的比赛，你不会问这些。我不能承受这些情况。我不喜欢在每场比赛结束后都谈论我的未来。”

席尔瓦看到他的球队在安菲尔德开场45分钟内四次失球，而埃弗顿在过去的三场比赛中总共失球9球。

当太妃糖最近在默西塞德郡德比中的糟糕纪录继续时，席尔瓦承认太妃糖在重要时刻缺乏勇气。

“这场比赛对我们来说很糟糕，今晚也很糟糕。”他说：“他们应该得到三分，毫无疑问，我们不够好。我们开场的方式，我们丢球的方式，五球的方式，还有他们更多的机会。他们总是比我们来得快。我们丢球的方式不太好。”

“我们应该做得更好，更勇敢，赢得一些拼抢。即使在0-2之后，我们还是进了一个球，给了我们一些希望。他们打进第三个球的方式，我们的球员应该扼杀那一刻，那是一个战术任意球的时刻。更多的是我们的错，我们必须面对现实。我们知道他们会从后面偷袭我们。那一刻我们还不够强大。”

埃弗顿将在周六对阵切尔西，席尔瓦迫切需要一个积极的结果来对抗目前联赛第四的球队。