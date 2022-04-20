足球高于生命！曼联和利物浦球迷在双红会第7分钟起立鼓掌 鼓励C罗

在C罗的新生儿子夭折后，利物浦和曼联的球迷团结到了一起，在双红会期间起立鼓掌，支持这位葡萄牙巨星和他的家人。

球迷们在双红会的第7分钟起立鼓掌，红军球迷们唱起了《你永远不会独行》。

C罗和伴侣乔治娜-罗德里格斯周一在社交媒体上宣布他们的龙凤胎只有女儿生存了下来，儿子不幸离世。

曼联透露，悼念C罗儿子的想法最初是由利物浦球迷提出的。

除了第7分钟的掌声，两队球员也在红魔的要求下戴上了黑色臂章。

此前曼联已经确认，C罗将错过这场比赛，以陪伴他的家人。

曼联官网的一份声明写道："曼联和利物浦的球迷将在今晚两队在安菲尔德的比赛中联合起来，支持C罗和他的家人。”

"在比赛的第7分钟，球迷将起立鼓掌一分钟，向刚刚经历丧子之痛的C罗和他的伴侣乔治娜致哀。”

"来自整个足球世界的支持信息在社交媒体上不断涌现，每个人现在都与C罗一家同在。”

"虽然曼联和利物浦是英格兰足坛最大的死敌，但两家俱乐部之间有着根深蒂固的互相尊重，这份尊重将通过这一分钟的掌声得到强调，这个提议最初是由利物浦球迷提出的。"