“足球需要成为每个人的安全空间”——彩虹魔鬼在曼联领导包容性斗争

多年来，曼联球迷埃里克-恩贾布在老特拉福德享受了许多令人难忘的时刻。

欧冠联赛的胜利，英超联赛的冠军，最后一分钟的绝杀；他见证过这一切。

但是，他在梦剧场最自豪的时刻并不是在球场被其他支持者坐满时出现的。

相反，那是在2021年11月，他和几个球迷被邀请在斯特雷特福德看台为官方彩虹魔鬼横幅揭幕。

本月早些时候，彩虹魔鬼庆祝了他们成立三周年的纪念日，但许多人并不知道他们作为曼联官方LGTBQ+球迷俱乐部的身份，直到他们的彩虹横幅出现在球场内。

恩贾布告诉够力足球："我们对俱乐部与我们合作的方式感到非常高兴，对这个团体来说，最自豪的时刻之一，也是我一生中最自豪的时刻之一，就是被邀请到老特拉福德揭开横幅，并看着它升起。”

这是该组织希望与曼联开展的一系列举措中的第一个，以提高包容性，使足球成为每个人的安全空间。

恩贾布本人在比赛中一直有相当积极的经验，但该团体的其他成员就没有这么幸运了。

他解释道："当涉及到进步时，我们正在迈出小步，我们绝对不会倒退，但作为一个团体，仍然有很多事情要做。”

"我们不只是在这里见面，在比赛前喝啤酒和吃披萨，讨论卡瓦尼或C罗是否应该首发。”

"我们希望人们在遇到有需要报告的经历时能来找我们，我们不能让那些感觉受到威胁或处于少数的人觉得他们不能去看足球比赛，而我们看到的问题是，这种情况仍然存在。"

尽管有了新的旗帜，但曼联在拥有第一个正式的LGBTQ+球迷俱乐部方面比其他俱乐部要慢，这已经不是什么秘密了，尽管恩贾布坚称俱乐部在支持"彩虹魔鬼"方面一直都很积极。

曼联新任首席执行官理查德-阿诺德是该团体的坚定支持者，并不断讨论提高知名度和促进包容性的下一步措施。

但是，该组织接下来希望看到的是曼联效仿他们一些最大的竞争对手的做法。

利物浦、曼城和莱斯特城一直是LGBTQ+群体的盟友，而恩贾布认为，类似的姿态将对彩虹魔鬼队产生巨大影响。

"我们意识到，曼城在这方面做了很多正确的事情，我们正在与俱乐部密切合作，以确保我们有与曼城相同的吸引力，"他说道。

"我们非常期待今年夏天在同志骄傲日首次亮相"

该组织还希望看到球员成为他们的盟友，恩贾布认为，若同性恋球员感到他们拥有更多的盟友，那么可能会鼓励第一个英超职业球员出柜。

恩贾布说道："我当然认为像我们这样的团体会有影响，但我也认为球员自己会造成影响。我必须给其他俱乐部的球员点赞，他们已经把自己放在那里，成为反仇视同性恋和接受LGBTQ+的盟友。”

"莱斯特城有詹姆斯-麦迪逊，他是一个极好的盟友，并且经常与他们的团体交谈。乔丹-亨德森可能是曼联的宿敌，但他在这个问题上说得非常好，这是一个你必须把恩怨放在一边的东西。”

"足球运动员会看他们的同行，而不是球迷团体，但这都将是大环境的一部分，足球运动员们的加入将会造成很大的不同。"

不过，不仅仅是球员可以有所作为，恩贾布相信像彩虹魔鬼这样的团体，加上俱乐部的支持，可以教育人们改变他们的行为。

以"切尔西出租男孩"的口号为例。多年来，客场球迷，包括那些前往客场支持曼联的球迷，在面对切尔西时，都有过这样的失格行为。

今年1月，皇家检察院——英格兰和威尔士起诉犯罪的主要公共机构——宣布该口号是一种仇恨犯罪，这意味着人们可以因唱这首歌而被起诉。

但恩贾布认为，这不仅仅是告诉人们不要做什么事情；他们需要了解为什么某件事是错误的。

他说道："教育很重要，它是挑战刻板印象的最大工具。我认为有些人在没有真正理解的情况下会唱任何歌曲，他们看到其他人都在唱这首歌，所以自己也唱了起来。”

"那首特定歌曲的历史，还有它的暗示和一切，我认为，正在解释它为什么具有攻击性。无论我们是否喜欢，社会上总有一群声音很大的少数派，如果他们被要求做某件事，他们会立即不做，他们有这种可笑的心态，专门反着干。”

"我不希望足球被完全洗干净，我认为没有人希望如此，我认为像安全站台之类的事情是为了确保足球保留其独特的卖点，即它可以创造出的氛围，但是必须受到监督。"