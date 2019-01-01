足球遗产 穆里尼奥：切尔西获胜得益于孔蒂的体系

穆里尼奥在周日的比赛结果中看到了不同蓝军主帅的影响，这一说法被现任切尔西主帅反驳了。

热刺主帅穆里尼奥不同寻常地赞扬了一位前切尔西主帅在周末帮助蓝军获胜。

穆里尼奥自从接手热刺以来第一次尝到主场失利的滋味，他的前东家之一以2-0获胜。

穆里尼奥对切尔西的战术设置赞不绝口——尽管灵感似乎来自一个意想不到的来源。

“他们上半场比我们踢得好。我承认这一点并不难。他们在一个让他们很舒服的体系中打球。他们和安东尼奥·孔蒂一起踢了两年的球。他们的很多球员对此都很满意。阿隆索、阿兹皮里奎塔、坎特、威廉，这些球员在这种体系下都很舒服。”赛后穆里尼奥告诉记者。

“他们在上半场给我们制造了很多麻烦，不是进球的问题，而是像你说的，他们控制了比赛。比赛基本上是在我们半场，尽管他们没有创造很多。但最后你是对的，我很容易承认他们是优秀的。但是当你着眼于进球时，你会发现它们并不是任何优势的结果。”

“第一个进球是角球防守的大失误。我们知道如何防守短角球，我们训练如何对付短角球。参与短角球解决方案的球员没有集中注意力。所以你丢了一个角球，你丢了一个点球。所以这些进球不是来自那种优势，而是来自失误。”

“然后在下半场我们改变了，我们觉得我们需要改变，我们有更多的控制，我们在比赛中处于最好的阶段，一个进球会改变比赛的情绪，因为球场上的比赛已经改变了。上半场（球）在我们半场，下半场的前15-20分钟，我们在他们半场的表现更好，比赛改变了。”

“我们一直在寻找一个进球，但得到一张红牌。很明显，他们很容易控制比赛，因为球员技术很好，而且多了一个球员。然后就更困难了。”

不出所料，切尔西主帅弗兰克·兰帕德并不认同穆里尼奥的评价，他认为自己应该为让热刺失去进球机会而受到赞扬。

“孔蒂的体系？不，这根本不是因素。我不知道我是否想要检查所有的球员，但我确定球场上有一半的球员不在（孔蒂的体系里）。”他告诉记者。

“我知道托莫里不是，梅森·芒特不是，塔米·亚伯拉罕不是。我不想克隆任何人的系统。事实上，我认为孔蒂的体系是不可思议的，他带领切尔西赢得了联赛冠军。”

“我们踢球的方式和我传递的信息是不同的。并不是你踢4-3-3，你就是在克隆别人这么简单，不然的话所有人都是在克隆彼此。更重要的是，‘这个体系能帮助我们在防守和进攻上对抗托特纳姆热刺吗？’”

“他们踢球的方式。这是我的选择，而不是球员是否理解它。尽管如此，队员们还是把计划执行得非常好。”