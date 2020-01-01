足球解密 为什么德甲球迷讨厌霍芬海姆老板霍普？

上周末，德甲出现了针对这位德国亿万富翁的抗议活动，球迷们认为他是足球商业化的一个坏例子。

德甲赛场出现抗议活动其实并不新鲜，球迷们经常会在看台上“反对现代足球”，通过横幅、歌曲和其他方式表达他们的观点。

然而，近期的抗议活动似乎有些“自由的过了火”，甚至造成了霍芬海姆与拜仁慕尼黑比赛的中断，并将其最终演变成了一场闹剧。这些极端球迷甚至将这些抗议变成了种族主义、人身攻击和歧视事件。

霍普已经深耕德国足球几十年了，为什么这些抗议活动现在开始变得如此广泛和严重?

其他球队

首先，我们不得不先了解一下，霍普究竟是谁？

霍普是德甲劲旅霍芬海姆的老板。这位企业家曾是这家当地俱乐部的青训球员，1972年霍普与合作伙伴共同创建了软件公司SAP。据《福布斯》的统计，他目前的净资产为159亿美元，是德国最富有的人之一。但在他21世纪头十年中期从SAP退休后，霍普开始就专注于与迪特马尔•霍普基金的工作。

自1990年开始投资霍芬海姆以来，在他的财力支持下，霍芬海姆开始逐步提高，并多次得到了晋级机会。在他从SAP退休后，他加强了自己对俱乐部的关注，并在2006年任命了朗尼克，并斥巨资引进了诸多实力派球员，帮助球队破天荒地闯入德甲赛场。

在低级别联赛中，霍芬海姆曾经使用的主场只能容纳5000人，升入德甲后，他们需要一个更好的主场来满足自己的雄心壮志，于是霍普花费了自己1亿多美元来帮助球队建造了能够容纳30150人的莱茵-克拉球场。

为什么德甲球迷要抗议霍普？

目前绝大部分的德甲俱乐部都在遵循“50+1原则”，但霍芬海姆不同，他们96%的股份都由霍普持有。德甲特殊的“50+1原则”是用来确保俱乐部的所有权被球迷所持有，而霍普的所作所为则是通过一些操作，钻规则漏洞，利用自己的巨额财富帮助球队从一家不知名的业余球队成为了一家有能力进入欧战的顶级俱乐部。在主帅纳格尔斯曼的执教下，霍芬海姆获得了2018年欧冠联赛的参赛资格。

霍芬海姆的人口只有3772人，而莱茵·内卡球场所在的辛斯海姆则拥有35442名居民，没有霍普的支持，这两座城市的任何一家都不可能拥有一支本土德甲球队，更不用说拥有一座能够容纳3万多名球迷的体育场了。

但这件事却在德甲引发了诸多争议，许多对手俱乐部的球迷将霍芬海姆看做“塑料俱乐部”，就像RB莱比锡一样，他们的成功要归功于他们在50+1模式之外的运作能力。多特蒙德的球迷长期以来一直是霍普球队的批评者，他们经常在横幅上打出“反对现代足球”的口号，而他们的球迷在2008年的一次示威活动中，首次将霍普的脸用在了十字准星后面。

2011年，为了压制多特蒙德球迷反霍普的情绪，霍芬海姆的一名员工试图在双方比赛期间人为地制造背景噪音。这被称为“soundgate”，霍普则表示当时整个状况“非常尴尬”。

近年来，多特蒙德球迷在霍芬海姆主场进行的抗议活动不断升级，德国足协也对此做出了一些回应，禁止一部分球迷在未来两年内观看霍芬海姆球场的比赛。但这又违反了德国足协早些时候的承诺，即不会进行集体惩罚，只有极个别的极端球迷才会因自己的行为遭到惩处。

这一禁令导致了其他俱乐部的球迷不断升级他们的抗议活动，上周末德国三大联赛的所有比赛都爆发了反霍普的抗议活动。

当然，最引人注目的还是拜仁客场对阵霍恩海姆比赛中的两次暂停，以移除球迷打出的横幅，其中一条横幅甚至直接讲霍普称为“王八蛋的儿子”。在裁判判球员离场、拜仁以6-0领先的情况下，这场比赛最终以灾难的方式结束，这两支球队都回到了球场之上，但场上的22名球员之间开始互相传球，而不是正常竞技。

德甲官方与相关俱乐部对抗议活动的反应如何？

在周六的事件之后，拜仁慕尼黑主教练弗里克和主席鲁梅尼格直斥这部分极端球迷是丑陋的和可耻的，并对这次抗议活动进行了道歉。

霍普自己的反应则更加坚决，他称那些质疑他的球迷是“白痴”，然后又说他们的行为不会阻止他继续参与比赛。

“如果我知道这些白痴想从我这里得到什么，我就会更容易理解，”他告诉Sport1。

“我无法解释他们为什么对我这么抱有敌意。这让我想起了曾经非常黑暗的时代。”

就在这场比赛后的隔天，柏林联盟和沃尔夫斯堡的比赛也因为反霍普的横幅被被迫暂停，裁判在上半场结束前就将球员带离了球场。当球队出来时，球迷们被警告，如果有更多的横幅出现，这场比赛就将被取消。

面对这种情况，这些极端球迷又将矛头直指处理这些抗议行为的德国足协，他们认为这样的处理方法只应该被用于与种族歧视的事件中。

拜仁极端球迷组织声称足协过度反应和保护了霍芬海姆老板霍普，他们认为足协不行采用对待种族主义事件的方式来处理此事：“足协的行为显得琐碎且无聊，我们认为他们使用处理种族主义和暴力行为本质上是一种无能与失败。尤其是，我们认为他们的集体处罚是对所有球迷权益的攻击，这是对我们的冒犯，我们不能不做出回应。”

“把仅仅是横幅或口号形式的侮辱与出于种族动机的行为进行比较是愚蠢的。媒体、公关和球员也缺乏对这件事的实质性了解，那些在社交媒体上愤怒的评论和呼吁更多宽容的呼吁实际上都是错误的，他们都没有进行正确的自我反思。另一方面，积极参与反对反犹主义、恐同和种族主义的活动很少被提上议程。与其空谈，不如行动起来。”

到了这里，你一定会问，究竟什么是50+1模式？

在德国，50%的股份加上1%的额外股份必须由俱乐部成员持有，以确保外部的商业投资者不能像在其他国家那样，仅仅凭一时冲动买卖球队。这有助于保护传统球队的会员、球迷的权益与发言权，还能让俱乐部内部有一种接近家庭的感觉，

当然，50+1模式也并非没有特例，沃尔夫斯堡和勒沃库森就被排除在外，因为这两支球队都是工人俱乐部，其所有者分别是汽车制造商大众和制药巨头拜耳。

另一位规则破坏者RB莱比锡则发现了中投机取巧的方式绕过了这一规则，但实际上霍恩海姆的老板我并未违规，他已经持续为这家俱乐部投资了20年以上，按照德国足协的规定，他可以合法持有俱乐部50%以上的股份。

拜仁慕尼黑之所以能够在50+1模式下继续保持很强的竞争力，这是因为他们的会员遍布全球，全世界有超过30万的球迷是他们的投资者，安联、奥迪和卡塔尔航空等公司已掌控了俱乐部49.99%的股份，这同样引发了拜仁极端球迷的抗议，他们不喜欢自己的球队太过商业化。

那么，德甲球迷究竟在抗议什么？

RB莱比锡球迷也起经常被球迷抗议的俱乐部，你经常会在他们的比赛中看到“FUCK RB”字样的横幅，特别是在他们组德累斯顿迪纳摩的比赛中，抗议者甚至将一个被斩首的红牛头颅扔到了球场之上。这些抗议与反对霍普的抗议类似，因为球迷们认为这两家俱乐部成功是用金钱买来的，他们挤占了那些遵循德甲传统球队的位置。

柏林联盟在德国甲级联赛的首场比赛中保持沉默，并举行了15分钟的抗议活动，以抵制RB莱比锡来到光明球场。他们极端球迷组织则发表了一份声明现场：“我们将为尽可能长久地保存足球文化而奋斗，像RB莱比锡这样纯粹的营销工具永远不会成为这种文化的一部分，这就是为什么我们要求保持15分钟的沉默。”

值得注意的是，在过去的几个赛季中，球迷们还因比赛被安排在周一晚上而进行了抗议活动，他们不希望任何一场联赛被安排在周一进行。很多客场球迷很难在周一晚上去现场观赛，官方的安排显然只是为了方便电视转播。

球迷们将厕纸或网球扔到球场至上，随后德国职业足球联盟证实，他们将做出改变，从从2021-22赛季开始，周一进行的比赛将被安排在周日晚间进行，球迷最终实现了自己的目标。

德甲联赛的票价比许多其他国家都要低，尤其是与英超联赛对此。在于英超球队在欧战碰面时，德国球迷经常会在做客客场时打出横幅，抱怨自己随队观战的成本高昂，就在不久前欧冠淘汰赛首回合对阵切尔西的比赛中，拜仁球迷就曾以这种方式来反对蓝军的票价。