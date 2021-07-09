足球要回家了！英格兰55年来首次进入大赛决赛 球迷&球员疯狂庆祝

在温布利举行的欧洲杯半决赛中，加雷斯-索斯盖特的球队击败了丹麦，在整个国家激起了疯狂的庆祝

足球还没有回家，但它可能正在回家的路上。在温布利举行的欧洲杯半决赛中，英格兰淘汰了丹麦，在全国各地引发了疯狂的庆祝场面。

英格兰主教练加雷斯-索斯盖特球员时代曾在1996年对阵德国的比赛中经历点球大战失利的痛苦，他成为自1966年阿尔夫-拉姆齐爵士以来，首位带领英格兰进入重要国际大赛决赛的主教练。

和传统一样，英格兰在与顽强的丹麦队的比赛中表现得很艰难，但在被米克尔-达姆斯高的任意球率先攻破大门之后，英格兰利用西蒙-克亚尔的乌龙球和哈里-凯恩的进球以2-1取胜。

本场比赛，有6万名现场观众见证了英格兰创造历史，其中大部分人都是英格兰的支持者。

但英格兰进入决赛不仅让现场球迷疯狂，社交媒体也成为了一片庆祝的海洋。

ITV体育官推写道：“快打开声音！太棒了，太棒了，太棒了！”

一些明星也加入到庆祝的行列，皮尔斯-摩根表示：“英格兰上一次进入国际大赛决赛时，我只有16个月大，这是漫长而痛苦的55年。感谢索斯盖特、凯恩和整支英格兰队让我们结束了自己的痛苦，现在请去赢下这座冠军吧！”

阿黛尔晒出自己在家看球的视频，并配文：“足球真的他X的要回家了！”

本场比赛，英格兰有15名球员得到了上场时间，但球队的成功是建立在团结基础上的，26名球员全部都在为球队而努力。

凯恩在推特上写道：“哇，多么美妙的一夜！难以置信的表现，我们进入了欧洲杯决赛！温布利太棒了！”

格拉利什写道：“我爱这支球队！这是温布利多么美妙的一夜！”

赖斯表示：“很自豪能成为球队的一部分，还有最后一战，我们将拼尽全力。”

马奎尔表示：“这是梦幻般的，还有一场比赛！”

斯特林写道：“最后一战，加油英格兰！”

菲利普斯表示：“我们进入了决赛！今天球队的表现很出色，多么美好的一夜，球迷们的支持太给力了！我们周末再见！”

芒特写道：“如果你今夜过得开心，请举起你的双手，周末见！”

福登写道：“难以形容的感觉，加油啊英格兰！”

拉什福德写道：“哇，我真的太自豪了。”

贝林厄姆写道：“还有一战……”

亨德森表示：“对这支球队没什么可说的了！我们一直战斗到最后，还有一场比赛！”

桑乔写道：“为这支球队感到自豪，我们创造了历史！决赛，我们来了！”

明斯写道：“这支球队很特别，我很自豪能成为其中一份子。每一个人今晚都有难以置信的表现，决赛，我们来了！”

里斯-詹姆斯写道：“下一站，欧洲杯决赛！”

特里皮尔表示：“多么难忘的一夜！我从不知道温布利有这样的声浪，我们进入了决赛！感谢大家今晚支持我们，还有最后一战！”

现在英格兰将在欧洲杯决赛中迎战意大利，他们只差一步就能时隔55年再次赢得国际大赛冠军。

索斯盖特将不会允许自己的球员放松，但每个人都配得上享受这样一个夜晚。