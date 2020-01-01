足球经理2020开启免费试玩一周：如何在疫情隔离期“踢”上球
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Getty/Goal composite
新型冠状病毒疫情已经席卷了全球各地，世界各国政府都在努力采取各项措施，以遏制病毒的传播。
目前他们都在实施完全封锁或者部分封锁的方法，鼓励人们远离社交，如果有人出现了感染病毒的症状，就会建议或强制他们进行自我隔离。
这意味着在这段时间内，人们可能不得不呆在家里，以避免与他人进行接触，并开始尝试通过药物和休息来抵御病症。
封锁意味着许多人手上多出了不少额外的空闲时间，当然，你可以通过读书、彻夜狂欢观看电视节目又或者是学习新爱好来消耗这些。
不过对于足球迷来说，在英超、意甲、欧冠等联赛的全部停摆的情况下，他们在现场观看自己支持球队表现的权利已经被剥夺，不过他们也许可以免费在虚拟足球世界中得到解决方案。
足球经理2020这类游戏可以将球迷们直接带入教练席，让他们可以与自己喜欢的球队一起度过整个或数个赛季。
你是否想要确保利物浦一定会赢得联赛冠军，又或者是让利兹联能够重返英超？这款风靡全球的足球模拟经营类游戏可以帮助你实现这一目标，给那些心忧球队的球迷提供些许安慰。
更为难得的是，你现在可以在Steam平台上的足球经理2020商店页面免费下载并试玩这款游戏。
如果你想要玩上这款游戏，你需要先拥有一个Steam帐户。如果你没有Steam帐户，则可以通过访问Steam网站并安装该应用程序来轻松进行注册与设置。
在安装Steam并注册登录帐户后，你就可以将足球经理2020下载到你的游戏库。从格林尼治标准时间3月18日下午3时至3月25日下午3时，你可以免费试玩这款游戏一周得时间。
在一周试玩期结束后，如果你想继续玩足球经理2020，就必须付费购买游戏。
在英国，这款游戏的价格为39.99英镑，在美国为49.99美元，而在中国价格则是229元人民币。
*此优惠仅适用于PC或Mac版本的游戏。