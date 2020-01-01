足球经理2020开启免费试玩一周：如何在疫情隔离期“踢”上球

如果你发现自己有大把时间宅在家里，你就可以利用这些时间去体验下这款全球最好的足球模拟经营类游戏。

新型冠状病毒疫情已经席卷了全球各地，世界各国政府都在努力采取各项措施，以遏制病毒的传播。

目前他们都在实施完全封锁或者部分封锁的方法，鼓励人们远离社交，如果有人出现了感染病毒的症状，就会建议或强制他们进行自我隔离。

这意味着在这段时间内，人们可能不得不呆在家里，以避免与他人进行接触，并开始尝试通过药物和休息来抵御病症。

其他球队

封锁意味着许多人手上多出了不少额外的空闲时间，当然，你可以通过读书、彻夜狂欢观看电视节目又或者是学习新爱好来消耗这些。

不过对于足球迷来说，在英超、意甲、欧冠等联赛的全部停摆的情况下，他们在现场观看自己支持球队表现的权利已经被剥夺，不过他们也许可以免费在虚拟足球世界中得到解决方案。

足球经理2020这类游戏可以将球迷们直接带入教练席，让他们可以与自己喜欢的球队一起度过整个或数个赛季。

你是否想要确保利物浦一定会赢得联赛冠军，又或者是让利兹联能够重返英超？这款风靡全球的足球模拟经营类游戏可以帮助你实现这一目标，给那些心忧球队的球迷提供些许安慰。

更为难得的是，你现在可以在Steam平台上的足球经理2020商店页面免费下载并试玩这款游戏。

如果你想要玩上这款游戏，你需要先拥有一个Steam帐户。如果你没有Steam帐户，则可以通过访问Steam网站并安装该应用程序来轻松进行注册与设置。

在安装Steam并注册登录帐户后，你就可以将足球经理2020下载到你的游戏库。从格林尼治标准时间3月18日下午3时至3月25日下午3时，你可以免费试玩这款游戏一周得时间。

在一周试玩期结束后，如果你想继续玩足球经理2020，就必须付费购买游戏。

在英国，这款游戏的价格为39.99英镑，在美国为49.99美元，而在中国价格则是229元人民币。

*此优惠仅适用于PC或Mac版本的游戏。