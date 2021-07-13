足球确实在欧洲杯中回家了——它回到了球迷当中

在新冠疫情期间，空荡荡的体育场和空落落的感觉已经成为常态，但对于我们都热爱的这项运动来说，美好的日子在前方

无论你支持什么球队，有一件事我们肯定是能够达成共识的。

那就是我们都热爱的这项运动还活着，而且活力十足。

我们永远不会忘记这个夏天，对吧？随着欧洲杯的结束，是时候来聊聊几件事了。

对意大利来说，这个夏天意味着荣耀。对英格兰来说，这个夏天意味着心碎。但对每一个热爱足球的人来说，这是一次提醒。

有球迷的足球真的很特别，永远不要低估球迷的力量。

没有什么能比这球迷发出噪音更美好的了，不是吗？那些咆哮和喘息，那喜悦、解脱的情绪爆发，那纯粹的、未经过滤的快乐。

也没有什么能比得上这一幕。旗帜，横幅，彩绘的脸。微笑，泪水，愤怒和挫折。心碎与喜悦，一个接一个。揪心的恐惧随之而来的是极度的快乐，反之亦然。

人民的运动，在人民面前进行，足球就该是这样的。

原谅我，我要打破足球记者的黄金法则，我要谈谈我自己。

我知道，我知道。

但作为一个从记事起就喜欢足球的人，一个整个生活、工作和个人生活都围绕着这项运动的人，我必须告诉你一些事情。

最近有好几次我都在想，是不是一切都能恢复原样，我想知道我是否已经厌倦了足球。

我想我不是唯一一个有这种想法的人。事实上，我知道我不是。

作为一名记者，以及一名俱乐部跟怼记者，在这场疫情期间，我是幸运的。我可以去现场看比赛，而那些花时间和金钱为自己的球队提供忠诚和坚定支持的人却只能坐在自己家中的扶手椅上，他们的世界失去了色彩和激情，取而代之的是持续不断的不确定性和现场持续不断的虚假助威声。

我真幸运，不是吗？去年7月利物浦捧起英超奖杯的那个晚上，我就在安菲尔德。这是一个酝酿了30年的事件，多么光荣啊。

几个月后，当阿斯顿维拉以7比1战胜卫冕冠军时，我也在场。我看到了红军在冬季期间的急速衰落，也见证了他们在春季的状态复苏，以及这段时期之间的一切。萨拉赫的进球，范迪克的受伤，阿利森的头球。当别人很想到现场却无法在现场的时候，我都在那里。

你知道吗？有时我反倒希望自己不在现场。我好几次坐在车里，心里想着：“说真的，这有什么意义？”

有几次，我不想去离家几英里远的安菲尔德，更不用说随队去往全国各地，只为在空荡荡的体育场看一场空洞的比赛，然后给自己留下一种空虚的感觉。

这是真相。你可能不理解，也不会有同情心，但这是事实。就像我的一个朋友在三月份写的那样，“这个版本的足球在任何层面上来说都很糟糕。”和他一样，和其他许多人一样，我讨厌这样的足球。

因为当我们抽出足球运动的本质，当我们真正坐下来思考为什么我们会被这项运动吸引，为什么我们会在它身上投入那么多时间和经历，为什么它主导着我们的新闻订阅、电视频道和社交媒体时间轴时，我们会发现什么？

我们喜爱的不是这项运动，而是这个体验，这趟旅程，那种危险、渴望、沮丧和快乐的感觉。是那种在我们内心搅动的情绪，有好有坏。

过去的16个月让我们失去了这一点，疫情带走了足球这一趟情绪过山车，取而代之的是一个岩面，一个我们都挣扎着抓住的岩面。

即使是这场秀的明星——球员和教练——也觉得难熬。没有观众的演员们拼命工作，开始了一场无趣的全国巡演。

你很难找到两个比尤尔根-克洛普和佩普-瓜迪奥拉更热爱足球的人，但如果你问他们是否喜欢上赛季，你知道答案会是什么。即使是赢了的球队，他们也输了。当成功被分享时，它才会变得更好。除非它能被感觉到，否则荣耀就不是荣耀。

我这么说吧；下一次，当一支俱乐部、一个足协或一个政治家试图忽视球迷的重要性，那就反击他们。这是你的比赛，一直都是。没有你，我们还有什么？

让我们从2020欧洲杯中获得希望，更好的日子正在到来的路上。无论如何，这都算不上完美，但在经历了一年的痛苦之后，这是我们需要的赛事

今年夏天，足球确实回家了，但不是回英格兰这个家。

它回到了球迷这个家，这才是足球应该在的地方。

这才是足球永远属于的地方。