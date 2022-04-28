“足球的圣杯”——马拉多纳价值400万英镑的“上帝之手”球衣的故事

这是阿根廷足球历史上的一个标志性物品，与该国最伟大的体育偶像和他在球场上的巅峰时刻紧密相连。

这使得伦敦的这家拍卖行成为这件物品的一个相当不协调的家——即使这只是暂时的，这件物品很快就会成为迄今为止最昂贵的体育纪念品。

迭戈-马拉多纳在1986年世界杯四分之一决赛阿根廷2-1击败英格兰时穿的蓝色球衣目前正在苏富比拍卖行进行拍卖，在过去的三十五年里，它一直被前英格兰国脚史蒂夫-霍奇所拥有，并被借给曼彻斯特的国家足球博物馆。

霍奇是那支英格兰国家队的一员，在6月的那一天，他被世界杯决赛中最令人难忘的两个进球（被称为"上帝之手"和"世纪之球"）所震撼，同时也被激怒了。

当时霍奇在与马拉多纳交换球衣时，很明智地将一段足球历史收入囊中——事后看来，这是一个充满灵感的决定。

现在，这件球衣已经达到了400万英镑的底价，一旦下周竞标结束，它的价格肯定还会比现在更高——曾为诺丁汉森林、阿斯顿维拉和热刺效力的霍奇在写自己的回忆录时，选择了《拥有马拉多纳球衣的男人》作为书名。

但这是球衣的问题吗？

马拉多纳与妻子克劳迪娅所生的女儿达尔玛和吉安尼娜已经公开否认了这件球衣的真实性，声称霍奇所拥有的球衣并不是马拉多纳在英阿大战时所穿的那件。

"这不是那件，我不想说谁拥有那件真正的球衣，因为这很疯狂。霍奇并没有拥有那件球衣，"达尔玛在拍卖会开始后告诉记者。"这不是我说的，是马拉多纳说的。他告诉我'我怎么会把我最珍惜的球衣送人呢？’”

"这位前球员认为他有我爸爸下半场的球衣，但他自己搞错了，他拿到的是上半场的球衣。"

苏富比拍卖行坚持认为他们拥有正确的球衣，他们使用了一种叫做"分辨率照片匹配"的技术来确认这件球衣与马拉多纳在下半场的照片中的球衣完全一致。

拍卖行在其网站上说："分辨率照片匹配技术能够对‘上帝之手’进球后的庆祝进行结论性的照片匹配。”

"匹配结果确实确定马拉多纳在比赛中更换了球衣，但马拉多纳确实在比赛下半场的两个历史性进球中穿着这件球衣。”

记者兼作家安德烈-布尔戈的《El Partido》一书对这场著名的四分之一决赛之前、期间和之后的两支球队进行了精彩、详尽的考察，他对此毫不怀疑。他告诉够力足球："这就是下半场的球衣，很明显。"

"所有的迹象都证实它就是那件球衣，霍奇已经保存了这件球衣20年，马拉多纳在2002年还活着的时候就承认了这一点，还有其他证人。从来没有人怀疑过这是那件球衣，我不知道为什么马拉多纳的家人这么说，我相信他们才是拥有上半场球衣的人。"

这个故事的一大奇特之处在于，这件球衣本身是在墨西哥城后街上的体育用品商店开始的。

在四分之一决赛前不久，阿根廷主教练卡洛斯-比拉尔多认为阿根廷为世界杯选择的客场球衣对于当地炎热的气候来说太重了，于是让他的助手们在当地寻找一件仍然带有供应商Le Coq Sportif标志的轻便版本。

最终这位助手找到了40件球衣，球队酒店的员工负责在每件球衣上手工缝制国家队的徽章和号码，此时距离比赛开球还不到24小时。

特别是那些为美式足球设计的闪亮的灰色号码，在球员中引起了不小的争议。布尔戈在他的书中这样说到，阿根廷明星中场球员豪尔赫-布鲁查加当时就表示："那些灰色的号码太恶心了。"

比拉尔多补充道："他们是由灰色的亮片组成的，很小的亮片。在我看来，这就像歌舞表演中的东西。"但是马拉多纳给这些球衣盖了认证的章，由于他的两个进球，这件匆忙组装而成的球衣注定要在足球历史上占有一席之地。

布尔戈承认："在一个已经消失的时代，它增加了一些更加浪漫和业余的精神，这是一个神奇的故事。”

它在拍卖会上的出现，也引起了其他的骚动。没有几个阿根廷人相信，它属于马拉多纳的出生国，是一件国家文物，一些人甚至推动当地的影响者和众筹者Santi Maratea将这件球衣作为他的下一个项目。

Maratea在推特上开玩笑说："如果有一百万人每人出2000比索（大约10美元），我们就能凑齐1000万美元（800万英镑），买下它没有问题。”

阿根廷最受尊敬的足球评论员之费尔南德斯-摩尔斯感叹道："马拉多纳的球衣，确实是世界足球的'遗产'。但更重要的是，它是我们的。无论如何，我们更希望自己的死敌英格兰握有这件球衣，而不是被一些酋长或新的足球大亨将它拍下。”

然而，布尔戈则更加谨慎。他说道：“英格兰是值得尊敬的对手，所以马拉多纳选择了交换球衣，一个英格兰人拥有这件球衣是很好的，但现在他可能需要得到经济上的帮助，这就是世界运作的方式，我们能做什么呢？"

在任何情况下，这件球衣本身只不过是有史以来最伟大的体育壮举之一的实物代表，数百万人有幸见证了这一壮举，还有无数人通过电视节目和互联网观看了这一壮举，使其成为一个真正的全球性、不老的现象。

布尔戈说道："它的意义超越了马拉多纳，它是那两粒进球的球衣，它就像足球运动中的圣杯，足球史上最著名的两粒世界杯进球，而且是穿着同一件球衣打进的，在同一场比赛中在几分钟内打进的。"

"马拉多纳的巅峰时刻就在那场比赛中......两个意义非凡的进球，其中一个因为正确的原因而变得意义非凡，另一个则因为错误的原因而变得意义非凡，而且两个进球在如此短的时间内发生，这就是它的特殊之处"。