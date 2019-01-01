足球生涯首进大赛 吉格斯吹爆功臣拉姆塞

这位皇家马德里球员开玩笑说，他的同胞早就应该挺身而出了。

周二晚威尔士2-0击败匈牙利后，加雷斯·贝尔用生动的语言描述了阿隆·拉姆塞的精彩表现。

吉格斯的球队凭借拉姆塞的两粒进球锁定了2020年欧洲杯的入场券。这也是拉姆塞第60次代表国家队出场。

比赛刚开始15分钟，这名尤文图斯中场球员就接到贝尔的传中头球破门得分。在半场结束后，本·戴维斯的任意球在匈牙利禁区内制造混乱，拉姆塞近距离再进一球。

威尔士队进入了2016年法国欧洲杯的半决赛，明年夏天他们将有机会与欧洲最强的国家再次较量。

皇家马德里球星贝尔在赛后与拉姆塞一起接受了采访。当被问及是否很高兴看到这位28岁的球员在回到威尔士的首发阵容后有所作为时，贝尔开玩笑说：“是时候让他做出**的贡献了！”

吉格斯也强调了拉姆塞在赛后的表现，同时表达了他对生命中“最好的一天”的喜悦。

“没有比这更好的了，太棒了！”他告诉天空体育：“从我们夏天的表现来看，一切都归功于小伙子们的反弹。这是我一生中最美好的一天。

“ 我们防守很好，我们可以踢得更好。总的来说，我们进了两个球，而且一球未失，除了韦恩·亨尼西的一次扑救外，他们并没有给我们带来太大的麻烦。这方面可以做得更多。球队有实力，不仅仅是首发十一人。每个球员都表现出了他们的水准，有些小伙子在比赛结束时已经是快没体力了。”

“阿隆·拉姆塞表现出了他的水准，他的射门——我们想念他！我想迟到总比不到好。说实话，我还没有真正想过这对我个人意味着什么——我付出了很多努力，我很幸运能请到最好的员工。”

威尔士以14分的成绩排在E组第二，落后小组第一的克罗地亚3分。

与此同时，斯洛伐克在主场以2-0战胜阿塞拜疆，超越匈牙利，排名第三。斯洛伐克和匈牙利将进入附加赛。