足球比赛回来了！德甲第一人直言德甲冠军已定？

从3月13日德国足球职业联盟临时叫停当晚杜塞尔多夫和帕德伯恩的比赛，德甲因为疫情进入停摆，到今晚德甲全面开战，球迷们一共等待了63天。作为率先恢复的顶级足球联赛，德甲本周末将会受到史无前例的关注，这当然也包括在中国。周五晚上，首位闯荡德甲的中国球员杨晨做客拜仁慕尼黑每周直播的节目“仁声鼎沸”（在微博和抖音搜索拜仁慕尼黑足球俱乐部）。杨晨从球员的角度解析了联赛重启可能带来的各方面影响，对于夺冠形势，他给出明确的回答：“拜仁本赛季开局不顺，但弗利克上任后取得了18胜1平2负的优异战绩。如果此前的状态能延续，多特和莱比锡很难追赶拜仁的步伐。”

杨晨球员时代曾经效力法兰克福四个赛季，其中前三个赛季都在德甲，后来又在圣保利踢了一年德乙。对于拜仁，杨晨并不陌生，他曾经有过两次代表法兰克福在主场迎战拜仁的经历，其中1998-99赛季首发出场还帮助球队获得了胜利。问到当初和拜仁比赛的经历，杨晨印象很深的是直接对抗马特乌斯，当时这位德国足坛的常青树扮演清道夫角色，杨晨笑着表示：“他的经验实在太丰富了，也许我只有头球才能赢过他。”

其他球队

同为前锋出身，杨晨表示莱万毫无疑问是当今足坛最佳前锋，也看好拜仁可以在周日大胜柏林联，莱万可以继续进球。杨晨谈到空场比赛将会让来自球迷的压力变小，主场因素将不会那么重要。对于刚恢复对抗训练不久的球员们来说，本周末的比赛将会是考验。杨晨还提到贝肯鲍尔最近接受采访时提到，一些在训练中表现出色但比赛紧张的球员，如今将有望发挥出更好的水平。不过杨晨笑称自己是比赛型球员，当年和凯泽斯劳滕保级大战的进球便证明了这一点。

拜仁如今正在进行紧张地备战工作，周六中午一点将会前往青训基地进行赛前训练，之后回到酒店进行淋浴和吃完午餐，就要出发前往机场飞向比赛地柏林，到了酒店不会和球队以外的任何人接触。周日比赛结束当晚，拜仁就将回到慕尼黑，球员们会被允许回家休息。不过主帅弗利克提醒说，球员们依然要进行居家隔离，而不能随意外出，头脑里这根弦时刻都不能放松。

拜仁从上周末开始搬进慕尼黑Infinity酒店安心备战，酒店内没有其他住客。球员们除了自己在房间打发时间，也可以带上口罩保持距离打乒乓球或是玩桌球，球队晚上也会统一给大家放映电影。每天都可以进行一定量的活动。弗利克透露：“我们训练效果不错，上周日踢了三场20分钟的内部训练赛，强度很大。”阔别绿茵场两月之久的球员们对训练能正常进行以及比赛恢复都非常高兴。

体育主管萨利哈米季奇透露，头号前锋莱万训练中已经恢复了受伤前的状态。德国媒体普遍认为弗利克不会过多改变首发阵容，唯一的疑问或许只是格雷茨卡和科曼谁能首发，这将关系到拜仁场上阵型。球队后防大将阿拉巴说：“大家能一起回到球场上合练，是件非常令人开心的事。“队长诺伊尔表示：“我们非常高兴可以重新回到绿茵场上比赛，我可以理解所有方面的声音，现在支持或反对的人都有很多。这不是一件简单的事，它涉及到许多工作，比如俱乐部员工的日常生活，有时候甚至是俱乐部本身的生存问题。如果第一个齿轮开始运转，对于整体而言也是一件好事。”

弗利克在疫情期间明确了在拜仁的未来，在周五赛前发布会上，他表示“我们很高兴能再次上场。德国做的许多事情是非常正确的，得益于DFL的正确决策，我们也赢得了政府的信任。现在，全世界都在关注着德国，关注着德甲，这也可以对其他所有联赛产生影响，我们需要树立成为典范。”弗利克鼓励球员们，将踢出精彩有吸引力的足球作为任务，德甲顺利重启对于其他联赛也将会很有意义。也正是在今天德甲重启的日子，安联球场、拜仁博物馆以及球迷商店也将恢复营业，只有在拜仁主场比赛日才会关闭。

周五 “仁声鼎沸”节目还邀请了一位特别的客人，这便是在今年二月引起社会广泛关注的援鄂医生戴一帆，他的微博得到了托马斯·穆勒的点赞。在节目里，戴医生分享了在武汉的经历，从专业角度谈到了德甲重启的风险和挑战。戴医生不仅给大家展示了援鄂功勋奖章和自己当时往返武汉的机票，而且也拿出了自己多年收藏的拜仁球衣。这其中包括70年代贝肯鲍尔的战袍、90年代马特乌斯、克林斯曼和施特伦茨，以及2001年埃芬博格的球衣，都是他通过朋友在德国购买。戴医生表示，拜仁口号Mia san Mia（我们就是我们）鼓励着自己在武汉一线工作，也希望这样的精神力量帮助所有拜仁球迷，包括球队顺利渡过这样特殊的时刻。