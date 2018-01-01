足球总监哪里寻？红魔功勋门将愿回归

随着穆里尼奥的下课，曼联加紧了寻找足球总监的步伐，除了莱比锡红牛的体育总监保罗-米切尔以外，曼联功勋门将舒梅切尔也对回归俱乐部担任此职位有浓厚的兴趣。

曼联俱乐部副主席伍德沃德在新赛季开始以来就在改革管理机构，准备增设俱乐部历史上首位足球总监职位。但是这一方案遭到前任主帅穆里尼奥的强烈反对，葡萄牙人担心进一步失去话语权。不过随着穆里尼奥的下课，伍德沃德加紧了寻找足球总监的步伐。

莱比锡红牛俱乐部的体育总监保罗-米切尔成为大热人选，他也曾经是热刺的球员招募部门主管。据英格兰媒体消息，曼联功勋门将彼得-舒梅切尔有意回到俱乐部担任这一职务。

舒梅切尔在BBC直播节目中说：“我在考虑成为这一职位的候选人。”

“正如每一位足球运动员一样，我希望再次回到足球领域。我有精力，也进行了这方面的学习。不过我还没有发现太有挑战的工作，直到我看到曼联要寻找足球总监。”

“我会在这个圣诞和新年期间好好考虑下，如果我确信自己有这样的能力，我会与其他人角逐这一职位的。”

舒梅切尔认为曼联自弗格森爵士退休后已经失去了俱乐部的特质，他补充说：“当我以旁观者的角度来看如今的曼联时，我发现俱乐部不再特殊。”

“我们究竟是谁？我认为这一点非常关键，尤其像曼联这样的大俱乐部，必须要保持自己独有的标识。”

“我认为未来担任曼联足球总监的人，必须要熟悉这家俱乐部，理解曼联独有的文化、历史和传统，让这些失去的东西重新回来。这非常重要。”