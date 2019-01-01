足球可以没有梅罗 网球没了费纳德就完了

足球，就其本质而言，在没有这两位历史上最伟大的球员的情况下，也能够更好地茁壮成长，但网球这项运动持续受欢迎的程度还面临着其他威胁。

在2014年温布尔登网球锦标赛上，19岁的尼克·基里奥斯击败了世界排名第一的拉斐尔·纳达尔之后，网球似乎迎来了一位新的超级明星。

他们上周在SW19又交手了，33岁的纳达尔在四局比赛中获胜。这是一场脾气暴躁的比赛，出了名的反复无常的基里奥斯一度故意用球打这位来自西班牙的对手，但这仍是场高质量的网球比赛。

前冠军贝克尔赛后说：“我希望尼克能从中吸取教训，他网球打得不错，希望他可以专注于此。”

“一旦三巨头退出，我们甚至可能需要他撑起网球界。”

这就是网球界现在很担心的事情:一旦纳达尔,费德勒(下个月年满38岁)和德约科维奇(32岁)——获得了过去10个大满贯,合计共赢得53次 —屈服于时间的蹂躏,而男子网球将变成怎么样呢?

目前，还没有合适的继任者。现在甚至没有一个男性大满贯得主的年龄低于30岁。

周五下午，纳达尔和费德勒将在温布尔登半决赛相遇，德约科维奇将在另一场半决赛中对阵31岁的罗伯托·鲍蒂斯塔·阿古特。

这是迄今为止对年轻一代没有能力在最高水平上竞争的最严厉指控，对未来也不是好兆头。

网球管理官方机构及其资金管理人员正准备迎接目前利润丰厚的男子网球比赛收入的大幅下降。由于同一时代出现了三位历史上最伟大的网球运动员，男子网球吸引了公众的想象力。

贝克尔已经承认：“受欢迎程度将会下降，然后人们的注意力将集中在年轻一代身上。”

“我们会说，‘现在，来吧。你是谁?你打得好吗?你打得准吗?还是这不过是虚张声势?”

目前足球界的某些圈子也在问类似的问题:梅西和C罗退役后会发生什么?

这种担忧是可以理解的;在过去的十多年里，这两位球员一直统治着球坛，将足球运动推向了新的高度。

对媒体来说，C罗与梅西之间的竞争也是天赐之物;关于他们各自成就的每一篇文章都在全球和社交媒体上引发了激烈的争论。

凭借他们的天赋，他们的表现是现象级的，改变了我们对他们进球纪录的看法，即使是阿扎尔这样出色的球员也承认他永远不会有这样的数据。

那么，令人担忧的是，继梅西和C罗退役后的足坛是否会像网球界“三巨头”退出时那样，出现反高潮。

人们会失去兴趣吗?正如贝克尔所承认的，这对网球来说是一个非常现实的危险。男单比赛至少需要一段时间来恢复——如果有的话。

尽管如此，从体育和财政的角度来看，足坛在面对失去两名历史上最伟大的球员时，还是处于一个更有利的位置。

就其本质和集体精神而言，足球具有优势。诚然，c罗与梅西之间的竞争在那些一心只想确定这两位球员在史上最伟大球员中的地位的人当中，激起了前所未有的敌意。

他们变得如此受欢迎，如此全球化，以至于现在一些球迷追随的是球员而不是俱乐部。然而，这仍然是一项团队运动。国家队比赛是由民族自豪感支撑的，而俱乐部比赛则是由热情而忠诚的球迷支持的球队组成。

球员们可能会转会——由于博斯曼的裁决、买断条款和疯狂的转会市场，球员们的转会比以往任何时候都要频繁——但球迷对自己球队的爱依然不变。这甚至在一句古老的格言中显而易见:“没有哪个球员比俱乐部更重要”。

球迷不会因为球星的离开或退役而停止对俱乐部的支持。如果他们的俱乐部被一个人或一群道德败坏的人接管，他们更不会停止支持他们的俱乐部，对他们俱乐部的爱超越了一切，这是一种非理性但根深蒂固的联系。

这就是为什么球迷们甚至会在黑暗时期支持俱乐部，这也是为什么他们会跟随所支持的俱乐部走遍整个国家或大洲，为什么他们会为买球衣或向电视公司支付高额的费用来观看他们球队的所有比赛。

这就是为什么英超联赛是世界上最富有的联赛。自从C罗在2008年离开后，英格兰顶级联赛还没有球员获得过金球奖——从那以后甚至没有登上过领奖台——但它已经成为了一个商业巨头。

英超联赛的动力和持续性来自于球迷对足球的热情。即使超级明星流失到西班牙，也无损于其独特的全球吸引力，这一点在其庞大的海外电视转播权交易中得到了突显。

其他足球俱乐部，如皇家马德里、巴塞罗那、尤文图斯和拜仁慕尼黑，也一如既往地受欢迎。

足坛现在首要的问题,不是梅西和C罗后会发生什么,一批新的超级巨星已经出现,由姆巴佩，小维尼休斯和德里赫特领衔——但如果对财富的无节制追求会导致人才的集中，威胁到足球比赛的竞争力，乃至国内联赛的存在，协会带来什么样的后果呢？

关于超级联赛，或者封闭的欧冠讨论，一直没有停止过。问题是，这样的发展可能会疏远和幻灭数百万球迷。他们对俱乐部的爱是无限的，但也许他们的耐心不是。也许他们会厌倦不断被自己的俱乐部、电视公司、政府机构、酒店经营者和航空公司剥削。

如果他们因价格过高而不看比赛，那么在俱乐部层面还剩下什么?就变成是一项旗舰赛事，只有经过挑选的一组选手才能获胜——就像网球大满贯赛一样。

不过，网球的问题在于，它依赖个体来维持对这项运动的兴趣。它迫切需要新的、引人注目的特色出现。

足球永远不会缺少球星;它是这个星球上最广泛和最容易的运动。更重要的是，在一天结束的时候，这一切都是关于集体，无论在场上和场外。

唯一的担忧是，如果你失去了球迷的支持，会发生什么?不是因为担心缺乏重量级球星(就像网球一样)，而是因为越来越多的贪婪。