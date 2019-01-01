足总澄清亨内西指控：他不知道什么是纳粹敬礼

这位门将被建议学习法西斯主义和纳粹主义的历史，因为他在一张照片中有争议的姿势避免了惩罚。

水晶宫门将韦恩·亨尼西对阿道夫·希特勒和法西斯主义的无知程度令人遗憾，因此专家小组澄清了有关足总对他行纳粹敬礼的指控。

今年1月，威尔士国脚亨尼西的队友麦克斯·迈尔在Ins上发布了一张前者举起右臂、左手捂住嘴的照片，因此被英足总指控。

亨内西否认对这个手势是明知故为，表示说这张照片是“向拍照的人挥手并大喊，让他继续拍下去”，4月份的一场听证会发现对这名门将的指控没有得到证实。

周二发布的书面理由解释了为什么亨内西在事件发生后没有受到任何惩罚。

“亨内西先生断然否认他是在向纳粹致敬。事实上，从一开始他就说他甚至不知道那是什么。”

“对于我们老一辈人来说，这似乎不太可能，但我们并不认为这是不真实的。”

“事实上，当就这件事进行盘问时，亨内西对与希特勒、法西斯主义和纳粹政权有关的任何历史事件都表现出了相当程度的无知——甚至可以说是可悲的无知。”

“虽然令人遗憾的是，任何人都不知道我们自己和世界历史的如此重要的一部分，但我们不认为我们因此会发现他没有说真话。”

“我们只能说(冒着听起来相当傲慢的风险)，亨内西最好去了解那些对生活在自由国家的人仍具有重大意义的事件。”

书面理由还指出，迈尔是德国人，如果他觉得亨内西在向纳粹行礼，他“几乎不可能”把这张照片上传到Ins上。

迈尔和亨内西的主教练罗伊·霍奇森、水晶宫球员康纳·维克汉姆、詹姆斯·麦克阿瑟、朱利安·斯佩罗尼、马丁·凯利以及威尔弗里德·扎哈都一起提供了证据。